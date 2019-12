Marco Silva ferdig i Everton

Marco Silva (42) må ta konsekvensen av en svak start på sesongen, og Duncan Ferguson tar det midlertidige manageransvaret i klubben.

Everton bekrefter på sine hjemmesider at Marco Silva er ferdig som manager i klubben.

Samtidig kommer det fram at den tidligere Everton-spissen Duncan Ferguson tar over det midlertidige manageransvaret i klubben fram til en permanent løsning er på plass.

- Klubben håper å kunne bekrefte en ny permanent manager så snart som mulig, heter det i pressemeldingen.

Nyheten kommer dagen etter at Everton tapte byderbyet mot Liverpool 5-2 på Anfield.

Moyes favoritt til å overta

Etter kampen sa Silva følgende til BBC da han ble spurt om han regner med å lede laget i neste kamp mot Chelsea:

- Jeg er ikke rett mann til å svare på det spørsmålet. Du stiller meg et spørsmål jeg ikke kan svare på.

Torsdag ettermiddag ankom Everton-eier Farhad Moshiri Liverpool for å møte resten av styret og ta en avgjørelse angående manageren.

Det endte med at Silva måtte gå.

Ifølge The Telegraph er David Moyes favoritt til å ta over managerjobben i klubben. Moyes gjorde suksess som Everton-manager mellom 2002 og 2013, før han tok over Manchester United.

Ligger under streken

Everton har fått en elendig start på 2019-2020-sesongen og ligger på nedrykksplass i Premier League etter 15 serierunder.

Det er første gang Everton ligger under streken så sent i en Premier League-sesong siden 1999.

The Toffees har tapt tre Premier League-kamper på rad og møter Chelsea, Manchester United og Arsenal i de tre neste kampene.

Portugisiske Silva har tidligere trent Estoril, Olympiakos, Hull og Watford.