Marcos Rojo avslører opphetet krangel med Zlatan: - Han kunne ha drept meg

Argentineren og svensken holdt på å ryke i tottene på hverandre i garderoben.

I et intervju med Infobae, gjengitt av Metro, forteller Marcos Rojo om en svært spesiell episode da Manchester United spilte kamp på Old Trafford, da han og Zlatan Ibrahimovic var lagkamerater i klubben.

Ifølge Rojo skal Zlatan ha blitt så irritert over argentinerens kommentar at han selv ikke visste hvor han skulle gjøre av seg.

- Jeg håpet på at noen skulle skille oss, fordi ellers kunne han ha drept meg, skal Rojo ha sagt om episoden.

- Vær stille, «big nose»

Det hele skal ha begynt med at Rojo slo en lang ball opp mot Paul Pogba, mot Zlatans store frustrasjon.

- Pogba var alene på venstresiden, så jeg sendte ballen til han. Men da ble Zlatan sinna, skal Rojo ha begynt historien.

Og i stedet for å beklage seg til den svenske stjernen, slo heller midtstopperen hardt tilbake.

- Vær stille, «big nose». Du vil ha alle ballene, skal en frustrert Rojo ha svart.

United ledet 1-0 da de gikk inn i garderoben til pause, og det ble da tydelig at Zlatan hørte kommentaren fra lagkameraten.

- Han gikk sint inn, og sparket i noe. Så stopper han, ser på meg og skriker: «Hva sa du til meg?». Da stoppet jeg også og spurte han: «Hva sa du til meg?» - Selv om jeg innerst inne ønsket at noen skulle skille oss, fordi ellers kunne han ha drept meg, skal Rojo ha fortalt.

EUROPA LEAGUE-MESTERE: Begge spilte for United da klubben vant Europa League i 2017. Foto: Martin Meissner (AP)

Skværet opp ved frokostbordet

Dagen derpå skal de to United-spillerne ha møtt hverandre ved frokostbordet. Der skal svensken ikke ha klart å holde seg, ifølge Rojo.

- Tidlig den neste dagen, satt jeg og spiste frokost. Plutselig følte jeg at noen tok et grep rundt nakken, og at jeg ikke kunne snu meg. Da sier han: «Hva sa du til meg?» - og så begynner han å le.

Dermed skværet de to rimelig raskt opp, og Rojo kunne puste lettet ut etter nakkegrepet.