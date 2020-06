Marcus Pedersen dømt til 24 dager i fengsel

Det melder Hamar Arbeiderblad.

HamKam-spilleren er ifølge avisen dømt til å sone 24 dager i fengsel etter å ha kjørt med 2.26 i promille natt til søndag 5. april.

- Siktede er ikke tidligere straffet for ruspåvirket kjøring. Han skal nå straffes for å ha kjørt med høy promille (2,26), og dette er klart straffeskjerpende. Det er også skjerpende at han har kjørt i Hamar sentrum natt til søndag. Skadepotensialet var åpenbart, står det i dommen som Nettavisen har fått tilgang til.

Videre står det at Pedersen har gitt en uforbeholden tilståelse, men at strafferabatten for tilståelser er avgrenset til om lag 10 prosent i tilfeller der man er tatt på fersk gjerning.

Den profilerte fotballspilleren er i tillegg dømt til å betale 52.500 i bot og er fratatt førerkortet i to og et halvt år.

- Jeg skal ta den straffen jeg får. Hendelsen kom som en følge av hvordan ting har vært, og hvordan jeg har hatt det. Nå er jeg bare glad for at jeg ikke kjørte på noen eller noe. Det er skamfullt, sa Marcus Pedersen til HA da siktelsen ble kjent forrige uke.

Pedersen har foreløpig ikke bestemt om han vil anke dommen.

Nettavisen var forrige uke i kontakt med Espen Olsen, som er sportssjef i HamKam. Han henviste da til uttalelsene i Hamar Arbeiderblad, der han fortalte at klubben var kjent med hendelsen før de valgte å gi spissen en kontrakt som løper ut året.

- Marcus har vært åpen og ærlig med oss hele veien. Faktisk gjorde denne hendelsen oss enda mer motivert for at vi ønsket å gjøre dette for å hjelpe Marcus. Det er viktig for oss som klubb, for vi skal ta vare på mennesker, og spesielt HamKam-gutter. Han er en HamKam-gutt, og beviste dessuten sin motivasjon ved å trene disiplinert gjennom de siste månedene for å ta av seg noen kilo, sa Olsen.

HamKam serieåpner hjemme mot Kongsvinger i Obos-ligaen 3. juli.