Marcus Pedersen innrømmer promillekjøring

Den ferske HamKam-spissen Marcus Pedersen (30) må møte i retten etter ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand, melder Hamar Arbeiderblad.

Saken mot Pedersen går som tilståelsessak i Hedmarken tingrett kommende mandag, og da får han også dommen sin.

– Jeg skal ta den straffen jeg får. Hendelsen kom som en følge av hvordan ting har vært og hvordan jeg har hatt det. Nå er jeg bare glad for at jeg ikke kjørte på noen eller noe. Det er skamfullt, sier en åpenhjertig Pedersen til HA.

HamKam var klar over promillekjøringsepisoden før spissen signerte kontrakt med barndomsklubben tidligere denne måneden. Likevel valgte klubben å gi ham en kontrakt som varer ut 2020-sesongen.

– Marcus har vært åpen og ærlig med oss hele veien. Faktisk gjorde denne hendelsen oss enda mer motivert for at vi ønsket å gjøre dette for å hjelpe Marcus. Det er viktig for oss som klubb, for vi skal ta vare på mennesker, og spesielt HamKam-gutter, sier sportssjef og hovedtrener Espen Olsen.

