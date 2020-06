Marcus Pedersen klar for HamKam

Klar for moderklubben etter 12 år.

Marcus Pedersen er klar for HamKam. Etter det Nettavisen kunne erfare er den profilerte angriperen og klubben enige om en retur til klubben på Briskeby. Den overgangen er nå klar, bekrefter hovedtrener og sportssjef Espen Olsen.

- Det stemmer. Han skal spille for oss ut året, sier Espen Olsen til Nettavisen.

- Vi har ikke forhandlet så lenge, han har trent med oss i et halvt år snart. Han har hatt opptrening med tanke på kneskade han har hatt. Han har vært med fra september i fjor.

Solskinsshistorie

Det var Hamar Arbeiderblad som først meldte om enigheten mellom Pedersen og HamKam.

Til Nettavisen sier Olsen at temaet rundt Pedersens retur har vært tatt opp ved flere anledninger:

- Vi har prata litt om dette av og på. Det er et ønske fra Marcus å bygge seg opp, og å blåse liv i karrieren igjen. Han er fra, og har en datter her. Så vi fant ut at dette er det beste for ham, sier Olsen, som uthever at Pedersen ikke vil ha noe økonomisk fortrinn på lagkameratene.

- Han er nok vant til andre lønninger enn vi har, men han skal bruke tiden til å bevise til at han er på tilbake på vanlig nivå. Han skal spille for oss på en vanlig HamKam-kontrakt.

Han er uansett tydelig på at oppholdet i klubben, og hvorvidt spissen lykkes, vil avhenge mye av både han selv, men også klubben:

- Det kommer an på hvilket nivå han kommer på. Dette kan bli en skikkelig solskinnshistorie, men det er ingen garanti for å lykkes. Det kreves knallhard jobbing fra Marcus og oss i støtteapparatet for å få ham tilbake i nivå. Han er ikke på det kjente nivået nå, men det er ikke vanskelig å se at han er en av de fremste avslutterne her i land.

Turbulent

Pedersen har stått uten klubb siden Strømsgodset valgte å terminere avtalen i juli i fjor. Den gangen kom det frem at det var skader som stoppet den profilerte angriperen.

Siden han han bedrevet opptrening og har blitt avbildet på treninger med gamleklubben fra Hamar.

Nå skal det altså ligge an til at han returnerer til klubben han fikk sine første seniorkamper for i 2008.

Pedersen forlot HamKam til fordel for Strømsgodset i 2009, før han forsøkte lykken i nederlandske Vitesse året etter.

Etter oppholdet i Nederland var han på lån i Vålerenga, samt OB i Danmark og Barnsley i England.

Brann ga ham returen til Norge i 2014, men siden 2015 har han spilt i Strømsgodset. Nå er han altså på vei til å signere for gamleklubben på Hamar.