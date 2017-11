Marcus Pedersen slukket Branns medaljehåp

Spissen spilte i Brann sesongen 2014/2015.

STRØMSGODSET - BRANN 2-1

Marcus Pedersens scoring i det fjerde minutt sikret Strømsgodset 2-1-seieren over Brann søndag kveld. Tor Ole Skulleruds menn jager fortsatt både medalje og spill i Europa League etter kveldens trepoenger.

Pedersen, som spilte én sesong i Brann, bidro til nemlig til å lukke deres dør til Europa for denne gang. Lars Arne Nilsens menn har nemlig ikke mulighet til å sikre seg plass blant de fire første etter søndagens tap.

Det skulle likevel bli en heseblesende avslutning på kampen i Drammen. For Eirik Ulland Andersen trodde nok han hadde sikret seieren da han satte inn Godsets andre scoring i det 79. minutt, men kort tid etter reduserte Deyver Vega. Stormløpet til tross, det ville seg ikke helt for Brann denne søndagen.

Brann står på 46 poeng med én kamp igjen av årets eliteserie. Det er fire poeng opp til Strømsgodset på fjerdeplass. Skulle Sarpsborg vinne cupfinalen mot Lillestrøm, så vil alle de øverste lagene kunne juble for kvalifisering til Europa denne sesongen.

Strømsgodset ligger på samme poengsum som Saprsborg med én kamp igjen av årets sesong. De møter Aalesund på bortebane i årets siste kamp i Eliteserien.

Les mer: Grindheim får ikke fortsette i VIF

Hysj



Strømsgodset satte inn et voldsomt tempo i tidlig i den første omgangen, og hadde flere muligheter til å ta ledelsen. Likevel var det en gammel Brann-kjenning som skulle være tungen på vektskålen foran mål.

Marcus Pedersen ble nemlig spilt inn av Jonathan Parr, vendte vekk Vito Wormgoor og hamret ballen i mål forbi keeper Piotr Leciejewski. En fantastisk scoring av Pedersen, som valgte å feire foran gamle kjente.

- De har totaldominert, og så er det Marcus P som hamrer inn ledelsen foran Brann-supporterne, sa Eurosports Kenneth Fredheim fra kommentatorplass.

Ledelsen kunne fort vist seg å bli kortvarig, for i det 18. minutt slo Deyver Vega inn et godt innlegg som fant veien helt inn til stolpen. Etter å ha sprettet et par ganger på linja var Mounir Hamoud kjappest til å reagere, og fikk klarert like foran Kasper Skaanes.

Jonathan Parr var mye med i det offensive for Godset, og i det 18. minutt kunne backen ha doblet ledelsen. Heldigvis for Brann var Leciejewski kjapt nede og fikk avverget.

Samme mann var på farten igjen kort tid etter da Tokmac Nguen fikk vridd ballen inn foran boksen. Dessverre for Tor Ole Skulleruds menn kom sjansen litt for brått på Parr og suste over.

Eirik Ulland Andersen har vært i fantastisk form den siste tiden, men i det 25. minutt hadde han ikke stilt inn siktet da han plutselig var alene med Branns polske sisteskanse. Forsøket på en lobb gikk ikke innenfor stengene.

En annen som nok må finstille siktet er Jakob Orlov på topp for Brann. Han fikk nemlig et herlig innlegg av Bismarck Acosta ti minutter før pause, men feilbereget totalt og headingen ebbet ut i ingenting.

Dermed var Marcus Pedersens scoring, på merkelig vis, den eneste i en heseblesende førsteomgang mellom Strømsgodset og Brann på Marienlyst i første omgang.

Les mer: Origi-tabba da Molde slo LSK

Stormløp



Pedersen var nære på å få en drømmeåpning på den andre omgangen også. Nguens ball var herlig, og hadde sendt spissen igjennom, men dessverre for Godset var touchen litt for hard og Leciejewski hadde få problemer.

Innbytter Ludcinio Marengo hadde muligheten til å blåse nytt liv i medaljehåpet til Brann da ballen falt ned til han. Espen Bugge Pettersen i Godset-buret var kjapt nede og fikk avverget.

I det 79. minutt skulle Eirik Ulland Andersen tilsynelatende fjerne all tvil da han på imponerende vis tok ned ballen inne i Brann-boksen, før han løftet ballen i en herlig bue over Leciejewski. En fantastisk scoring av midtbanespilleren.

Vega skapte ny spenning kun to minutter etter da han var først på et frispark fra Fredrik Haugen. Costaricaneren fikk tråklet seg til en avslutning som snek seg inn i nettet bak Bugge Pettersen.

Brann satte inn et stormløp i forsøk på å holde liv i medaljehåpet. Det ville seg ikke for de rødkledde fra Bergen. Det endte 2-1 til hjemmelaget på Marienlyst.

Mest sett siste uken