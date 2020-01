Maren Lundby nummer tre i Japan

Økte lengden under tunge forhold i andreomgangen.

Med hopp på 92 og 94,5 meter ble Maren Lundby nummer tre i japanske Zao. Eva Pinkelnig fra Østerrike vant nok en gang.

Lundby fikk 105,8 poeng i sitt første hopp og 107,3 poeng i sitt andre, etter 94,5 meter under tunge forhold. Det holdt til 213,7 poeng totalt og tredjeplass.

Hun kunne gjøre lite med den østerrikske duoen Eva Pinkelnig og Chiara Hölzl.

Pinkelnig vant etter 95 meter og 111,9 poeng i finaleomgangen. Hun vant knepen foran Hölzl. Ned til Lundby fra Hoelzl var det hele 11,6 poeng.

Pinkelnig hoppet meget bra for Østerrike i lagkonkurransen lørdag og er i form om dagen. I sitt førstehopp søndag strakk hun seg til 99 meter, lengst av alle, og hun klarte å holde unna for sin landsmann Hölzl. Seieren var hennes tredje strake i verdenscupen.

Likevel er fortsatt Lundby i tet i verdenscupen sammenlagt. Hun er poenget foran nettopp Pinkelnig. Pallplassen søndag var hennes 55. i karrieren.

Anna Odine Strøm hoppet 87,5 meter og fikk 83,7 poeng for sitt førstehopp. Hun slo av seks meter i finaleomgangen og ble til slutt nummer 23.

Silje Opseth klarte ikke å kvalifisere seg til finaleomgangen etter et hopp på 76 meter. Det holdt til en sur 31.-plass.

- Vi vet at det ikke har vært hoppet maks av våre utøvere (i Japan, journ.anm.), og vi må jobbe godt i tiden fremover for å ta ut mer av kapasiteten siden spesielt Østerrike nå har et lag som er meget sterkt, sier hoppsportssjef Clas-Brede Bråthen til NRK.

(©NTB)

Les også Søndagens Premier League-rykter