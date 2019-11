Mareritt for Carlsen – So på vei mot VM-tittelen

Wesley So ryster Magnus Carlsen. Amerikaneren vant begge partiene fredag og er på vei mot seier i VM-finalen i fischersjakk.

So leder 10,5-1,5 over nordmannen etter to av tre dager av finaleduellen. Amerikaneren tok et langt steg mot å bli den første offisielle verdensmesteren i fischersjakk ved å vinne begge partiene med timesjakk fredag.

Førstemann til 12,5 poeng blir verdensmester. Dermed må Carlsen gjøre noe helt eksepsjonelt dersom han skal kunne sikre tittelen når VM skal avgjøres lørdag. Det kan bli tøft, for motstanderen So har spilt glimrende så langt i finalen og har vunnet tre av fire partier.

Carlsen var tydelig misfornøyd etter en tung dag ved brettet. 28-åringen ga ingen kommentar etter noen av partiene. Han har nå tre strake tap mot So.

– Kampen er ikke over

Mesterskapet avsluttes med fire partier hurtigsjakk og fire partier lynsjakk lørdag. Det gis to poeng i hurtigsjakk, mens seier i lynsjakk gir ett poeng. So er dermed én seier i hurtigsjakk unna å bli verdensmester.

– Kampen er ikke over. I dag har ikke vært dagen for Magnus, åpenbart. Selvsagt skal jeg forsøke å utnytte det. I morgen er en ny dag, og jeg forventer at han slår tilbake som en løve, sa So til NRK.

Carlsen regnes som en betraktelig bedre spiller enn So i hurtig- og lynsjakken, men forspranget til amerikaneren virker skremmende stort for nordmannen.

– I vanlig sjakk og i hurtigsjakk så gjør jeg det bra, men i lynsjakk har jeg forferdelige resultater mot ham, sa amerikaneren.

På vei mot sensasjon

Turneringen spilles på Henie Onstad-senteret på Høvik.

So er rangert som den 12. beste spilleren i verden og var sett på som en av de svakeste i feltet i VM i fischersjakk. Nå nærmer han seg en ekstremt overraskende triumf.

Han er tidenes første offisielle VM i fischersjakk. Carlsen var automatisk kvalifisert til semifinalen siden han vant det uoffisielle mesterskapet i 2018. Nordmannen tok seg til finalen med 12,5-7,5-seier mot amerikanske Fabiano Caruana.

I fischersjakk står offisersbrikkene tilfeldig oppstilt, men alltid som et speilbilde av hverandre. Kongen må alltid stå mellom tårnene. Løperne må stå på hver sin farge. Totalt er det 959 potensielle startposisjoner.

