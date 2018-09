Mareritt for Nyland og Villa

Landslagskeeper Ørjan Nyland hadde ingen heldig dag på jobben da Aston Villa ble ydmyket med 1-4 av Sheffield United i mesterskapsserien i fotball lørdag.

Nyland har fått kritikk i lokalmediene etter en ikke altfor imponerende start på Aston Villa-karrieren, og etter lørdagens stortap kan trolig nordmannen vente seg mer pepper.

Villa lå under 0-3 allerede ved pause og lokalavisen Birmingham Mail skriver i sitt kampreferat at Nyland trolig burde ha avverget både 2-0 og 3-0.

Først måtte Nyland se Mark Duffy sette inn 2-0 på et ikke altfor godt skudd, og deretter la Oliver Norwood på til 3-0 på frispark fra skrått hold som gikk inn ved nærmeste stolpe.

Nyland, som trolig innså at den ballen burde vært holdt ute, sparket i stolpen i frustrasjon.

"Det burde vært en rutinemessig redning, men i stedet flyr ballen inn i nettet", skriver Birmingham Mail om det sistnevnte målet.

Flere supportere har også tatt til sosiale medier for å vise sin misnøye med den tidligere Molde-keeperen:

We all knew a loss was coming, the panic in that 'out of position' back 4 has now got to Chester. It showed today. Nyland reminds me of a poor David James. This is Aston Villa. This is unacceptable. Not even Brucies media mates can sugarcoat this one.