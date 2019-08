Mareritt for Solskjær: Tap mot Crystal Palace, straffebom og bare 20 i seiersprosent

Daniel James så ut til å redde Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær fra hjemmetap mot Crystal Palace lørdag, men det endte med et sviende 1-2-nederlag.

United-utlikningen kom et par minutter før ordinær tid var ute. James skrudde ballen inn oppe i krysset. Han scoret for andre gang på like mange hjemmekamper.

Så avgjorde Patrick van Aanholt i overtiden. Keeper David De Gea var ikke helt patent i den situasjonen.

God start

United startet bra lørdag og hadde et klart grep om kampen. Men etter vel en halvtimes spill ble det ganske stille på Old Trafford.

Jordan Ayew tok rollen som festbrems for hjemmefansen i sommerværet. Harry Maguire lå et par meter for høyt i banen da Ayew ble spilt fri via en heading. 880-millionersmannen kunne ha satt Ayew i offside eller tatt ut solid dybdesikring, men denne gangen gjorde den tidligere Leicester-spilleren en grov vurderingsfeil.

Ayew har veldig godt fotballblod i årene. Faren heter Abedi Pele og var i lang tid kaptein for Ghana med 33 mål på 73 kamper.

Shaw-trøbbel

Uniteds venstreback Luke Shaw måtte ut med skade etter vel en halvtimes spill. Det så ut som han pådro seg en muskelstrekk på baksiden av låret da han slo en kort pasning. Uhellet kan fort bety en pause fra kamper på mange uker. Inn kom veteranen Ashley Young.

Palace var trolig heldig da Gary Cahill ikke ble utvist inn mot pause da Anthony Martial ble felt like ved 16-meteren. Cahill fikk gult kort for taklingen.

Palace kom mer og mer inn i kampen jo lenger førsteomgangen skred fram. Solskjær så bekymret ut på sidelinjen.

Svak fasit

United kom langt mer skjerpet ut etter pausen og var soleklart best i 2.-omgangen uten å skape mange store sjanser. Martial ble snytt for et straffespark etter 54 minutter. Han ble delvis dratt ned godt innenfor 16-meteren, men verken dommeren eller VAR-teamet reagerte.

Palace la seg meget dypt i banen, tok svært få sjanser og håpet på å holde unna. Så ble Scott McTominay felt. Marcus Rashford tok straffen for hjemmelaget, men ballen traff innsiden av stolpen og gikk ut av spill.

United startet Premier League med 4-0 over Chelsea. Så ble det 1-1 mot Wolverhampton borte. Etter lørdagens resultat er Solskjær godt etter skjemaet poengmessig allerede.

Vrient

Lørdag neste uke venter en ikke enkel oppgave borte mot Southampton. «Soton» kunne fort ha holdt Liverpool til uavgjort nylig og vant 2-0 lørdag.

Solskjærs lag avsluttet forrige sesong elendig med to seirer, to uavgjort og åtte tap på de tolv siste kampene. Den statistikken er ikke blitt mye bedre etter 15 kamper for storklubben:

Tre seirer, tre uavgjort og ni tap.

Det gir en seiersprosent på bare 20 i den aktuelle perioden. Slike tall har Manchester United omtrent aldri opplevd i nyere tid.

