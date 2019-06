Marerittet gjentok seg: Norge rotet bort nok en seier i EM-kvaliken

Igjen skjedde det som ikke skulle skje: Norge kastet bort en 2-0-ledelse i EM-kvaliken på hjemmebane.

NORGE - ROMANIA 2-2:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Det gikk mot norsk seier på Ullevaal fredag kveld, men Norge, etter å ha ledet 2-0 med 20 minutter igjen å spille, slapp inn to sene mål og endte opp med uavgjort.

Dermed ble det et nytt mareritt som mot Sverige. Også der rotet Norge bort en tomålsledelse og mistet kjærkomne poeng i veien mot EM.

- Jeg vet ikke helt hva jeg skal si lenger. Det er sjeldent jeg er så langt nede som akkurat nå. Jeg føler vi gjør en god kamp, og så skjer akkurat det samme som sist. Det er tungt. Det er vanskelig å sette ord på det, sier målscorer Martin Ødegaard i intervju med TV 2 like etter kampslutt.

- Mot Sverige synes jeg vi var ordentlig dårlige. Vi falt altfor langt ned og ble for passive. I dag blir vi kanskje litt passive, men jeg synes det er to tilfeldigheter som gjør at de scorer. Jeg føler det er litt tilfeldigheter, men vi må gjøre det bedre og kan ikke holde på som dette her i to kamper på rad, fortsetter 20-åringen.

Det er fortsatt mange kamper som skal spilles, men Norges håp om direkte EM-billett gjennom kvaliken blitt minsket etter den skuffende kampen fredag kveld.

Fortsatt uten seier



Etter de tre første kampene i gruppespillet står Norge nå med fattige to poeng og må etter alt å dømme belage seg på Nations League-sluttspillet for å komme til mesterskapet i 2020.

Se hele kvalik-tabellen nederst i saken.

Tarik Elyounoussi og Martin Ødegaard scoret Norges mål. Sistnevnte var Norges beste og viste at han ikke har latt seg affisere av de siste dagenes Ada Hegerberg-bråk.

Kampen begynte bra for Norge, og i det åttende spilleminutt trodde Markus Henriksen han hadde sendt vertene i ledelsen. Midtbanespilleren ble sendt gjennom med en nydelig pasning fra Ole Selnæs og satte ballen i mål, men scoringen ble annullert for offside.

- Den er i beste fall tvilsom, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

- Hadde vi hatt VAR, ville vi ledet 1-0, konkluderte Egil Drillo Olsen på samme kanal.

VAR er nemlig ikke innført i EM-kvaliken, og dermed fikk ikke Norge hjelp av videodømming denne gangen.

ANNULLERT: Her vinket assistentdommer for offside på Markus Henriksen, som sekunder senere satte ballen i mål. Det var en feil avgjørelse, er ekspertene samstemte om etter å ha sett denne reprisen, og dermed ble Norge frarøvet en tidlig 1-0-ledelse mot Romania. Foto: Skjermdump TV2.NO

Minutter senere ble det farlig igjen da Martin Ødegaard på flott vis spilte Omar Elabdellaoui fri i boksen. Foran mål ventet Joshua King på åpen kasse, men Elabdellaouis innlegg ble blokkert av keeper i siste liten.

King alene med keeper

Det norske overtaket avtak utover i omgangen, men etter en halvtime fikk hjemmelaget plutselig en gedigen mulighet til å ta ledelsen. Markus Henriksen slo en ball i bakrom og Joshua King lurte den rumenske offsidefella og kom helt alene med keeper Ciprian Tatarusanu.

Dessverre for Norge fikk keeperen klarert da King forsøkte en sålefinte og prøvde å gå rundt ham, og nok en stor sjanse endte målløst for Norge.

- Det skal være mål, og King gjør et feilvalg der som prøver å runde keeper, mente tidligere landslagssjef Drillo.

- Jålete

Han var ikke helt imponert av det Premier League-proffen leverte før pause.

- Han er ikke så skarp som han pleier å være, og her pleier han å score. Det er litt jålete, det han gjør der, sa Drillo om den brente målsjansen.

SLØSTE: Joshua King kom alene med keeper mot Romania, men rotet bort muligheten etter å ha forsøkt seg på en mislykket sålefinte. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Dermed sto det også 0-0 da lagene gikk til pause halvveis.

Ti minutter etter pause var det imidlertid duket for kampens første scoring, og den kom til Norge. Martin Ødegaard ble spilt fint opp i mellomrommet, og 20-åringen utfordret og sendte avgårde et skudd.

- Glitrende

Forsøket ble blokkert, men Tarik Elyounoussi var først på returen og kjempet ballen over streken med en heroisk innsats.

- Tarik gjør det glitrende, han forfølger og fortsetter sitt eget løp. Det er mange som hadde stoppet opp der, men han lukter retur, gir seg aldri og setter den i nettet. Deilig, utbrøt Brede Hangeland på TV 2.

Dermed sto det 1-0, og Elyounoussi har nå scoret ti mål for det norske landslaget. Dette var også Elyounoussis tiende scoring på de syv siste kampene for den brennhete AIK-proffen.

Elyounoussi dro for øvrig opp drakten og viste frem «RIP LENNART» etter scoringen for å hedre avdøde Lennart Johansson, svensken som var en av Sveriges største fotballpersonligheter gjennom tidene og tidligere president i UEFA. Han døde tirsdag i en alder av 89 år.

SCORET IGJEN: Tarik Elyounoussi fortsatte sin brennhete form. Elyounoussi hedret så avdøde Lennart Johanssons minne ved å vise frem RIP LENNART på t-skjorten under drakten etter scoringen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Ødegaards første landslagsscoring

20 minutter før slutt var det duket for mer norsk jubel, og denne gang i regi Joshua King og Martin Ødegaard. King dro seg flott fri på midten og spilte Ødegaard gjennom. Alene med keeper gjorde 20-åringen ingen feil og satte inn 2-0 for Norge med en kontrollert avslutning.

Det var Ødegaards første mål for A-landslaget.

Romania ga imidlertid ikke opp. og et snaut kvarter før slutt kom reduseringen da Claudiu Keserü utnyttet et sovende norsk forsvar og headet ballen i mål fra kloss hold etter at Norge ikke klarte å klarere ballen. Keserü snek seg mellom Kristoffer Ajer og Markus Henriksen og fikk en altfor enkel jobb med å redusere.

Så skjedde det som ikke skulle skje. På overtid scoret Romania og kampen endte 2-2 etter at Claudiu Keserü fikk plukke opp en retur og sende ballen i det åpne målet.

Nå fortsetter Lars Lagerbäcks menn EM-kvaliken med bortekamp mot Færøyene. Den spilles mandag kveld i Torshavn.

Slik stilte Norge fra start mot Romania:

Sten Grytebust - Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami - Martin Ødegaard, Sander Berge, Ole Selnæs, Markus Henriksen - Tarik Elyounoussi, Joshua King.