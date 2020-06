Mareritthull sendte Hovland ut av seierskampen

Viktor Hovland startet avslutningsrunden forrykende, men en dobbeltbogey ødela alle sjanser til en plassering helt i toppen i PGA-turneringen i Connecticut.

Den norske golfprofilen var på skuddhold til en plassering blant de aller beste foran søndagens fjerderunde, og innledningvis gjorde Hovland nye byks på resultatlistene.

Etter sju spilte hull hadde han meldt seg på i seierskampen. Da inneholdt scorekortet to birdier og en kruttsterk eagle. På resultatlisten hadde han kun to spillere foran seg.

På hull nummer åtte kom det imidlertid en bogey, og en lei dobbeltbogey på det 13. hullet ødela mulighetene til en plassering blant de aller fremste.

Det hjalp lite at golfproffen kontret med en birdie på hull nummer 15.

Hovland gikk avslutningsrunden to slag under par og endte 13 slag under par i turneringen. Det ga delt 12.-plass før alle var ferdigspilt.

Dustin Johnson ligger an til å vinne turneringen i Cromwell. Han hadde to slags ledelse da turneringen ble midlertidig stanset ved midnatt norsk tid som følge av uvær.

Meritterte Johnson hadde da tre hull igjen å spille.

