Marerittkveld for Lillestrøm mot Start

Lillestrøm ble hardt straffet da Marius Amundsen fikk rødt kort etter 20 minutter mot Start. LSK er under nedrykksstreken i Eliteserien etter 0-3-tapet søndag.

Lillestrøms marerittkveld startet allerede etter fem minutter. Starts nysignering Adeleke Akinyemi scoret sitt første for klubben etter å ha latt LSK-spillerne ligge strødd inne i feltet før han fant hjørnet.

Vondt ble til verre da Marius Amundsen rev ned Herolind Shala i straffefeltet etter 18 minutter. Dommer Ola Hobber Nilsen bommet først og ga det røde kortet til Simen Kind Mikalsen, men ombestemte seg og viste ut Amundsen.

Kevin Kabran var nådeløs fra straffemerket og gjorde opphentingen enda tyngre for Jörgen Lennartssons menn.

Mathias Bringaker avgjorde kampen til 3-0 da han bredsidet ballen i mål mellom beina på Marko Maric.

Opptur

For Start og Kjetil Rekdal ble søndagens kamp en etterlengtet opptur etter fem kamper uten seier. Trepoengeren gjorde også at Kristiansand-laget byttet plass med LSK på tabellen. Etter kampen var det Lillestrøm som var under nedrykksstreken, mens Start har kvalifiseringsplassen og los på sikker plass. LSK har 19 poeng, mens Start har 20.

Med like mange mann på banen var danske Daniel Pedersen nærme å utligne til 1-1 etter et kvarter. LSK-åpenbaringen Arnór Smárason løftet ballen inn, og Pedersen banket ballen i tverrliggeren.

Skade

Som om ikke Akinyemis ydmykelse av borteforsvaret, utvisningen og straffemålet var tungt nok for LSK, måtte Erling Knudtzon gi seg med et overtråkk etter bare 34 minutter. To bytter var dermed unnagjort for bortelaget før pause.

LSKs benk var også tynn med Frode Kippe og Thomas Lehne Olsen ute med karantene. Sistnevnte er utestengt etter dommertiraden han kom med på åpent kamera.

Utvisningen fikk også kanarifansen til å ta fram bannere hvor de ga dommer i Kristiansand det glatte ordelag.

Starts kampanje for å få over 10.000 på stadion ble brutalt slått ned av værgudene. Billettprisene var satt ned til én krone, men voldsomt regn gjorde at mange uteble.

