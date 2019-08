Marerittrekken til Grealish ble brutt

Aston Villa slo Everton 2-0.

ASTON VILLA - EVERTON 2-0:

Scoringer fra Wesley og Anwar El Ghazi sørget for at Aston Villa tok sesongens første trepoenger i Premier League. Everton ble slått 2-0 og kaptein Jack Grealish kunne endelig juble for seier i Premier League. Han hadde nemlig tapt de foregående 20 Premier League-kampene han hadde spilt i.

Fredagens seier gjør at Villa endelig skaffer seg sesongens første poeng. Everton på sin side, skuslet bort muligheten til å midlertidig overta tabelltoppen.

Wesley scoret det viktige første målet etter 22 minutter. Scoringen kom etter at angriperen hadde blitt spilt gjennom av Jota. Han sendte ballen forbi Jordan Pickford med sin første berøring.

Villa ble presset hardt i 2.-omgangen. Everton slapp seg framover på banen og skapte muligheter.

På overtid bommet Theo Walcott på en kjempesjanse for Everton., og like etter etter kontret Anwar El Ghazi inn 2-0 for vertene.