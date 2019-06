Marerittstart for Godsets nye trener: Ydmyket med 0-4 hjemme mot Molde

Spissvikar Leke James scoret hattrick på 14 minutter for serieleder Molde da de vant 4-0 på bortebane mot Strømsgodset lørdag.

Bare to dager etter at danske Henrik Pedersen ble ansatt som Strømsgodsets nye hovedtrener fikk han en skikkelig kalddusj. Allerede etter 28 minutter ledet bortelaget med fire mål.

Seieren gjør at Molde øker ledelsen på toppen av eliteserietabellen. De leder med seks poeng på Odd. Med til historien hører det at laget fra Skien har tre kamper til gode på serielederen. Den første er søndag, hjemme mot Haugesund.

Pedersen får en tøff jobb i Drammen. Hans lag er på 15.-plass med 9 poeng på 12 kamper.

James-show

Molde kom til Drammen etter et flaut 0-4-tap mot erkerival Aalesund i cupen. Erling Moe overrasket noe med å benke toppscorer Ohi Omoijuanfo lørdag. På topp spilte Leke James. Det trengte ikke Moe å angre på.

Etter at Martin Ellingsen hadde stanget gjestene i ledelsen etter ni minutter, handlet det meste om James og hans samarbeid med Magnus Wolff Eikrem.

Etter 15 minutter sto det 2-0. Eikrem spilte ballen til James, som trillet ballen ned i hjørnet.

10 minutter senere var spissen på rett sted til rett tid og headet inn 3-0. Etter 29 minutter var hattricket komplett. Eikrem slo en corner. Ballen traff James som stanget inn sitt tredje mål på 14 minutter.

Godset-trener Pedersen måtte konstatere at debutkampen ble et mareritt. Han så betenkt ut på sidelinjen mens hjemmelaget slet med å skape sjanser. Like før pause ropte Godset-angriper Amahl Pellegrino på straffe, men dommeren vinket spillet videre.

Sjansefattig

Strømsgodsets nye trener fikk en vanskelig pauseprat etter 45 blytunge minutter på Marienlyst før pause. Etter hvilen møtte de et mer avslappet Molde. Kampen var for lengst avgjort.

I omgangens første 15 minutter var den største hendelsen at Molde-forsvarer Martin Bjørnbak måtte av med skade. Dårlig nyheter for serielederen.

Etter en drøy time fikk hjemmelaget en bra mulighet da Sebastian Pedersen fikk avslutte fra god posisjon, men headingen fra lillebroren til mer kjente Marcus gikk langt utenfor.

Utover det hadde Godset veldig lite å stille opp med. Det kunne se ut lørdag som deres nyansatte trener har mye å jobbe med fremover.

