Marerittstart for Norge – utklasset i åpningen av J19-EM

Norge kunne knapt fått en verre start på J19-EM i Skottland. De tapte 0-5 mot Nederland i sin første kamp.

Norge har uttalt som mål å nå finalen, men EM startet med en leksjon fra Nederland. Målene rant inn, og det endte med et stygt 0-5-tap, der fire av målene kom i den første omgangen. Riktignok skal det sies at tirsdagens motstander regnes som et av verdens beste lag.

Nå trenger Norge å slå tilbake mot Skottland og Frankrike i de to neste kampene om det skal være håp om avansement.

Fra kommentatorplass var ikke NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith imponert over det han hadde sett fra de norske jentene:

- Det var en marerittstart for Norge på EM. Dette var noe helt annet enn de hatt sett for seg. De vil til finalen, men da må nesten alt rettes på. For her var det norske laget rett og slett statister, sa Smith.

Marerittstart

Bare to minutter var spilt da Norge fikk den første kalddusjen. En dårlig pasning ble snappet opp, Nederland spilte seg igjennom og Joëlle Smits banket ballen i det lengste hjørnet.

Bare tre minutter senere ble ledelsen doblet. Nederland kom alene med Norges keeper Karen Oline Sneve, som reddet første forsøk flott. På returen ventet Jonna van de Velde og satte inn 2-0.

Sneve hadde flere gode involveringer i omgangen, men etter 43 minutter bommet hun skikkelig. Keeperen glapp ballen og Romée Leuchter trillet inn 3-0. Minuttet senere var marerittomgangen et faktum da Joëlle Smits var sikker alene med keeper og satte inn 4-0.

Ny tabbe

Det roet seg betraktelig etter hvilen. Kampen var for lengst punktert. Norge kom seg mer inn i oppgjøret, men var ikke stort nærmere å straffe Nederland enn i den første omgangen.

Etter halvveis omgang lå den nok en gang i nettet for Nederland. Også dette etter en stor tabbe av Norges keeper. En lang ball ble slått opp, Sneve var ute for å plukke ballen, men glapp den. Kirsten van de Westeringh fikk en enkel jobb med å score.

Det ble ikke flere mål, men Nederland kunne faktisk vunnet mer enn 5-0 dersom de hadde vært effektive.

Mesterskapet fortsetter for Norge med kamp mot vertsnasjon Skottland fredag. Deretter venter Frankrike mandag.

