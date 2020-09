Marerittstart på årets PL-sesong for Manchester United: - Har sett bunnivået

Solskjærs menn fikk det svært tøft mot Roy Hodgsons menn i lørdagens kamp.

MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE 1-3:

Manchester United fikk en marerittstart på årets Premier League-sesong.

Andros Townsend sendte gjestene i ledelsen, før Wilfried Zaha økte ledelsen fra straffemerket. En debut-scoring fra Donny Van de Beek tente håpet for United, men Zaha sikret seieren like før slutt.

I TV2-studio var ekspert Simen Stamsø Møller ikke nådig i sin dom over Uniteds prestasjoner etter den første omgangen.

- Jeg får følelsen at vi har sett bunnivået til United - igjen, sa Møller.

- Ser ut som Bayern München

Manchester United fikk en verst tenkelig start på oppgjøret, da Jeff Schlupp slo et hardt innlegg langs bakken og fant en Townsend i full fart på bakre stolpe. 29-åringen gjorde ingen feil og sendte bortelaget i føringen.

En som ikke lot seg imponere nevneverdig av Solskjærs menn var United-kjenning Andy Mitten, som mente at laget fikk Crystal Palace til å se ut som Bayern München.

- Manchester United har startet fryktelig. Så dårlig at Crystal Palace ser ut som Bayern München, twitret Mitten.

Lindelöf-slakt

Mark Ogden, en annen anerkjent journalist, var heller ikke overbevist over rødtrøyene, og mener at spesielt én spiller ikke har noe å gjøre i klubben.

- Lindelöf er nå i gang med sin fjerde sesong for Manchester United. Man skulle ha trodd at det var lenge nok til å innse at han ikke er god nok for lag med seriøse ambisjoner om suksess, twitret Ogden.

20 minutter ut i oppgjøret kom United til sin første gode mulighet. Paul Pogba dro seg innover med et par skuddfinter, før han fyrte av. Skuddet var likevel ikke godt nok til å overliste Vicente Guaita i Palace-buret.

DUELL: Wilfried Zaha herjet til tider med United-forsvaret. Foto: Martin Rickett (Reuters)

Rett før pausesignalet var bortelaget nærme nok en scoring, men David de Gea reddet mesterlig på skuddet til Jordan Ayew. Resultatet til pause var dermed 0-1.

VAR-drama

Man kunne tro at hjemmelaget ville gå ut i hundre de siste 45, men det var Crystal Palace som fikk omgangens første store mulighet, etter sløvt forsvarsspill - igjen. Schlupp spaserte nærmest gjennom United-forsvaret, før han sendte ballen inn i feltet. Townsend endte opp med å få skuddmuligheten, men blåste ballen over.

Halvveis ut i den andre omgangen gikk ting fra vondt til verre for Solskjær. Ayew chippet nærmest ballen opp i armen på Lindelöf, og etter at dommer Martin Atkinson måtte ty til VAR, ble det dømt straffespark.

De Gea trodde han reddet rødtrøyene ved Jordan Ayews forsøk, men reprisen viste at spanjolen akkurat ikke hadde en fot på streken. Dermed fikk Crystal Palace en ny sjanse, og da var det Zaha som stilte seg opp ved krittmerket, og økte ledelsen.

En som ikke var fornøyd med dommerens avgjørelser var Ola By Rise.

Like etterpå var Van de Beek nådeløs da han reduserte, etter en klønete Palace-klarering.

Men da de fleste hadde regnet med en sluttspurt fra United, var det i stedet Zaha som fem minutter før slutt sikret seieren.

Dermed ble det en marerittstart på årets sesong for Manchester United.