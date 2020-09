Maria (27) jobber med å hindre overgrep. Så ble kollegaen pågrepet: - Jeg fikk det rett i fleisen

Maria Karin Dalsbø er en av Norges fremste fagpersoner når det gjelder kunnskap om overgrep i idretten. Nylig fikk hun selv erfare hvor vanskelig det er å vite hvem som kan begå slike handlinger.

BERGEN (Nettavisen): - Det var et sjokk. Selvfølgelig var det et sjokk, og helt uvirkelig.

Det sier Dalsbø til Nettavisen om saken som oppsto i idrettsmiljøet i Bergen sommeren 2019.

En høyt ansett idrettsdommer på 29 år ble da pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn under 16 år.

- Fikk det rett i fleisen

Dalsbø jobber til vanlig med å motvirke overgrep gjennom sin stilling som prosjektleder for Trygg på trening-kurset, et samarbeid mellom Vestland Idrettskrets, SMISO Hordaland og Redd Barna.

Hun visste godt hvem idrettsdommeren var. I en lang periode hadde han hatt samme arbeidssted som henne.

- Jeg kjente ham ikke personlig, men som en kollega. Jeg fikk det rett i fleisen, han var virkelig ikke en type person man trodde kunne gjøre noe slik. Jeg opplevde akkurat det vi advarer mot utad, og fikk tanker som at «dette burde jeg ha sett, jeg jobber jo til og med med dette». Men det er altså ikke mulig å vite hvem som kan være en overgriper, sier Dalsbø i dag.

- Hvordan var det å finne ut at en person i samme bygg som deg, som jobber med å forhindre overgrep, hadde gjort noe slikt?

- Det første jeg tenkte var «kan dette virkelig ha skjedd», slik jeg advarer mot å tenke når barn varsler. Samtidig gikk jeg fort inn i et profesjonelt modus, det var jeg ganske avhengig av, og sånn sett har jeg valgt å ikke kjenne på dette personlig. Jeg måtte være profesjonell og behandle dette slik jeg behandler andre saker, og for å klare det måtte jeg stenge de personlige følelsene litt av, forteller hun.

TENKTE FEIL: Maria Karin Dalsbø begynte med en gang å tvile på om idrettsdommeren kunne ha gjort det han ble beskyldt for. Slik tankegang advarer hun om i egen jobb. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

Idrettsdommeren har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet i fjor sommer og denne uken har rettssaken hans startet i Bergen tingrett.

I tillegg til seksuell omgang med barn under 16 år er dommeren tiltalt for befatning med bilder som seksualiserer barn og utnyttelse av sin stilling som dommer til å skaffe seg seksuell omgang.

- Møtt meg selv i døra mange ganger

29-åringen har erkjent nær sagt alle forhold som er angitt i tiltalen og risikerer inntil seks års fengsel.

Denne uken har han forklart seg i detalj om handlinger han innrømmer medfører stor skam og skyldfølelse.

Dalsbø har ikke hatt kontakt med personen siden han ble pågrepet i juli 2019.

- Hva hadde du sagt til han om du møtte ham i dag?

- Det er et godt spørsmål. Det er mange ting jeg kunne tenke meg å si, som både er personlig og profesjonelt. Jeg skal i hvert fall gjøre alt jeg kan for å forebygge at slikt skal skje igjen, sier hun.

JOBBET MED OVERGRIPEREN: Maria Karin Dalsbø delte arbeidsplass med den tiltalte idrettsdommeren. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

Dalsbø innrømmer at hun trodde de sto bedre rustet på hennes egen arbeidsplass til å håndtere slike saker enn det som viste seg å være tilfellet.

- Det er flere ting vi burde hatt på plass. Når vi reiser rundt og har Trygg på trening-kurset i norske idrettslag, sier vi at de ikke må være den klubben som ikke har ting på plass når et overgrep skjer. Men vi var søren meg ikke klare, vi heller. Jeg har møtt meg selv i døra mange ganger i løpet av denne saken, innser hun.

- Hva var det dere ikke hadde på plass?

- Klare håndteringsrutiner. Ute i klubbene hjelper vi til med å lage beredskapsplaner som viser hva man skal gjøre til enhver tid. Det hadde vi ikke her, vi manglet en helt tydelig beredskapsplan. Det som er positivt er at den klubben som ble rammet av dette hadde gjennomført Trygg på trening-kurset og hadde beredskapsplanen på plass. Det har de vært veldig glade for i ettertid, mener Dalsbø.

LÆRERIK: Maria Karin Dalsbø mener dommersaken illustrerer viktigheten av at idretten har beredskapsplaner i orden. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

Støtter Dalsbø: - Hjalp oss veldig mye

Svein Kåre Takle er nåværende styreleder i Kalandseid IL. Det var den klubben dommeren var tilknyttet frem til pågripelsen.

Takle støtter Dalsbø i at klubben nøt godt av at de rett før saken sprakk hadde gjennomført «Trygg på trening»-kurset.

Der blir altså idrettslag blant annet drillet i hvordan man skal opptre når det dukker opp varsler om seksuell trakassering eller overgrep.

- Vi hadde en beredskapsplan, og det råder jeg alle klubber til å ha. Det hjalp oss veldig mye da saken oppsto. Den beredskapsplanen hadde vi fordi vi bare noen måneder tidligere hadde gjennomført det kurset. Det var ekstremt nyttig da vi havnet i den situasjonen vi gjorde, sier han til Nettavisen.

Flere personer Nettavisen har snakket med om denne saken, beskriver idrettsdommeren som en høyt ansett og godt likt person.

Det mener Dalsbø ofte kan gjøre det enda vanskeligere for overgrepsofre å si fra.

- Det er et veldig godt poeng, og et viktig poeng. I et idrettslag eller der det er små forhold, der alle kjenner alle, er det veldig vanskelig å forstå at en godt likt person skal kunne utføre noen slike handlinger. Et barn eller en ungdom som er offer for overgrep kan fort frykte å ikke bli trodd, sier hun.

Dalsbø har nå jobbet med denne tematikken i snart fem år, og beskriver det som «utrolig meningsfylt å jobbe med noe så ufattelig meningsløst».

- Ufattelig ødeleggende

Hun forteller at arbeidet med å motvirke at slike hendelser skal oppstå er blitt en hjertesak for henne. Derfor gjorde også denne saken ekstra inntrykk.

- Selv om jeg får høre mange forskjellige historier, gjør hver historie vondt. Det som sitter mest igjen hos meg er hvor ufattelig ødeleggende det er for barn å oppleve seksuelle overgrep. Vi ser at overgrepsofre tar dette med seg hele livet og kan være ødeleggende på måter man ikke ante. Det høres kanskje ut som en klisjé, men det er verdt alle år med jobb hvis man kan forhindre eller forebygge ett eneste overgrep, slår hun fast.

- Hvis det er et barn eller en ungdom som leser dette her, men som ennå ikke har våget å fortelle om overgrep, hva er din beskjed til den personen?

- Det finnes trygge folk å si fra til. Vi vet det er inderlig vanskelig å si fra, men vi vet av erfaring at det blir bedre når du gjør det. Det finnes trygge folk du kan stole på og si fra til, folk som vil hjelpe deg, forsikrer Dalsbø.

Trenger du å varsle om seksuelle overgrep mot deg selv eller andre? Ta kontakt med politiet her.