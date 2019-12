Maric med klar beskjed til VIF-supporterne etter LSKs nedrykk: - Lykke til i livet hvis dette gjør dem lykkelige

Lillestrøm rykket ned etter vanvittig drama på Åråsen onsdag kveld. På tribunen skal flere supportere fra rivalen ha fått med seg det historiske nedrykket.

ÅRÅSEN STADION (Nettavisen): Før onsdagens vanvittige nedrykksdrama rapporterte VG at flere Vålerenga-supportere ville ta turen til Åråsen, for å være vitne til et eventuelt Lillestrøm-nedrykk til OBOS-ligaen.

Nettavisen fikk også bekreftet underveis i kampen, at det var flere tilskuere med sympatier for rivalen fra Oslo, tilstede på bortetribunen onsdag kveld.

LSK-keeper Marko Maric var langt nede etter at nedrykket var et faktum.

Utenfor Lillestrøms hjemmebane, med politisbeskyttelse rundt seg, kom den østerriksk-fødte kroaten med en klar melding retning Lillestrøm-fansens hatlag nummer én, da han ble konfrontert med informasjonen om at flere supportere fra rivalen skal ha vært tilstede.

- Lykke til i livet hvis dette gjør dem lykkelige, var den klare beskjeden fra Maric til Nettavisen.

Strengt sikkerhetsoppbud

Nettavisen møtte Maric og lagkamerat Daniel Pedersen lenge etter at kampen var over. Da stod de to spillerne nærmest i sjokktilstand, med tårer i øynene, mens de ventet på transport vekk fra Åråsen.

Med et strengt sikkerhetsoppbud rundt seg, av politi og vakter, forsøkte de to spillerne etter beste evne å sette ord på det at Lillestrøm nå er klare for OBOS-ligaen.

- Jeg vet ikke hva jeg skal si. Vi ledet 4-0 og ut av det blå scorer de tre mål. Det beste er å sove nå, deretter må jeg se. Vi kan ikke endre noe dessverre, sier Maric.

Start hentet opp 4-0 til 4-3 på seks minutter i den andre omgangen. Med sammenlagt 5-5 er sørlendingene klare for Eliteserien på bortemålsregelen.

Ved Starts tredje mål beveget det seg bortesupportere og vakter inne på banen, rett ved Lillestrøm-keeperens mål. Mange mente at Maric kan ha blitt forstyrret av hendelsen i forkant av den avgjørende 4-3-reduseringen.

- Jeg så dem, men jeg brydde meg ikke om hva som skjedde bak meg. Jeg tenkte at dommeren kanskje ville blåse og stoppe kampen, men det er ingen unnskyldning for å slippe inn målet. Det endret ingenting for meg, sier Maric.

- Helt forferdelig

Danske Pedersen slet med å forstå hva som hadde skjedd det siste kvarteret av kvalik-kampen.

- Det er helt forferdelig. Jeg vet ikke riktig hva jeg skal si. Vi leder 4-0 og har alt under kontroll. Det er helt forferdelig. Det er pinlig å være en del av det og ikke noe man er stolt av. Vi må bare erkjenne at vi har vært altfor dårlig. Det er tøft nå, sier Pedersen til Nettavisen.

Med en nærmest iskald mine i ansiktet begynte det etterhvert å gå opp for Pedersen hva som hadde skjedd.

- Vi har skuffet så mange mennesker. Det er ikke morsomt. Det er den verste dagen i min karriere, sier Pedersen.

For LSK betyr dette klubbens første nedrykk siden 1966. Den gangen rykket de ned fra andredivisjon. De var tilbake i det øverste selskap av norsk fotball i 1975, og hadde siden ikke rykket ned.

AVSLUTTER KARRIEREN: Frode Kippe avsluttet spillerkarrieren med et nedrykk med Lillestrøm. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Ingen redningsmann

Tom Nordlie ble hentet inn for å redde Lillestrøm fra nedrykk etter at klubben sparket Jörgen Lennartson før kvalik-kampene mot Start.

- Det er verst for Lillestrøm som klubb og spillerne. Det er selvsagt ille for meg også, jeg ble spurt om å hjelpe moderklubben og sier fra meg en jobb for neste år. Jeg har ikke så mye annet å si enn at vi gjør 76 perfekte minutter, sier Nordlie til Nettavisen.

SLUKØRET: Det var en slukøret Tom Nordlie som møtte pressen etter at Lillestrøms nedrykke var et faktum. Foto: Stian André de Wahl, Nettavisen

Trenerveteranen går nå en usikker fremtid i møte. Han vet ikke om han har en trenerjobb å gå til fremover.

Allikevel er ikke 57-åringen avvisende til en fortsettelse i klubben.

- Jeg har ikke peiling. Nå får vi ta dette, så får vi tenke på det senere. Jeg er interessert i spille Lillestrøm opp igjen. Det hadde jo vært en utfordring, jeg hadde ikke tatt noen redningsaksjon noe annet sted enn i moderklubben, avslutter Nordlie.

