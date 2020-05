Marit Bjørgen gjør comeback i skisporet

Den tidligere skidronningen vil satse på langløp neste år, skriver NRK.

40-åringen, som mange mener er tidenes beste kvinnelige langrennsløper, la opp for to år siden. Etter vinter-OL 2018 i Pyeongchang ble hun tidenes mestvinnende vinterolympier med åtte OL-gull. Kun noen måneder senere valgte hun å legge opp for å kunne bruke mer tid på familien.

- Jeg synes at jeg mangler den motivasjonen og viljen som må legges ned for å være med helt i toppen. Jeg er glad i å trene, men det er litt tyngre å komme seg ut på de øktene. Jeg har også en liten gutt hjemme som skjønner mer og som jeg har lyst til å tilbringe tiden min sammen med. Den tiden for man aldri igjen, så da har valget vært veldig enkelt, forklarte Bjørgen.

Nå, litt over to år senere, har hun bestemt seg for å hente frem skiene igjen. Denne gangen er det imidlertid en helt ny utfordring i skisporet som venter for Bjørgen.

- Jeg har vært ute av gamet i to år nå, og har savnet å ha et konkret mål å jobbe mot, sier Bjørgen til NRK.

Målet som Bjørgen snakker om er det prestisjefylte langløpet Vasaloppet i Sverige. Blodslitet på ni mil i Mora i Sverige regnes som det mest populære langløpet i langrennssporten, og nå skal skilegenden forsøke å bli en enda større legende ved å vinne Vasaloppet i 2021.

Aukland-brødrene

Det er heller ingen hvem som helst som skal hjelpe Bjørgen på veien mot målet. Hun blir en del av Team Ragde Eiendom, sammen med brødrene Anders og Fredrik Aukland.

Aukland-brødrene har en lang karriere innenfor langløp, og skidronningen skal trene med brødrene frem mot den store skiklassikeren. På tirsdag var hun med på en økt med langløpslaget til Anders og Fredrik Aukland. Det handlet om staking på rulleski, og hun fikk kjenne at det er lenge siden hun har utsatt kroppen for slike påkjenninger. Med vannblemme på hånden og kjenning i albuen ga hun seg etter tre av seks mil.

Kan bli flere langløp

Hvis Vasaloppet går veldig bra og det gir mersmak, utelukker ikke Bjørgen deltakelse i en annen skiklassiker i Italia, nærmere bestemt langløpet Marcialonga. Hun utelukker heller ikke en NM-distanse, skriver NRK.

Bjørgen forteller videre at når hun først går inn for et comeback, så blir det ikke et «halvhjertet» forsøk. 40-åringen hevder at langløpslaget til Aukland-brødrene er verdens beste, og at hun har ambisjoner når hun først får på seg startnummeret.

Vasaloppet 2021 blir arrangert fra og med fredag 5. mars til og med søndag 7. mars. Flere nordmenn har vunnet den lange skiklassikeren tidligere, deriblant Anders Aukland, Jørgen Aukland, Vibeke Skofterud og Laila Kveli, kun for å nevne noen.