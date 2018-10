Marit Bjørgen er gravid igjen

Den tidligere skidronningen Marit Bjørgen blir tobarnsmor i mars. Det bekrefter 38-åringen til KK.

– Jeg utsatte det å bli mamma ganske lenge og var 35 da vi fikk Marius. Da er det ingen selvfølge at man får det til. Jeg er veldig heldig som får oppleve å få barn en gang til, sier Marit Bjørgen til KK.

Marit og samboer Fred Børre Lundberg venter sitt andre barn i mars. Sammen har de sønnen Marius på to og et halvt år.

– Jeg er 17 uker på vei, og terminen er i mars. Det er utrolig koselig. Både Fred og jeg har hatt et ønsket om å få et barn til, og jeg føler meg veldig privilegert som kan få barn. Jeg er jo voksen og har drevet med toppidrett i mange år, så det er ingen selvfølge, sier Bjørgen videre.

Ifølge Bjørgen gleder Marius seg til å bli storebror. Hun vil ikke avsløre hvilket kjønn den nye ungen har, men utelukker ikke at familien kan bli enda større i framtiden.

– Fred har jo en sønn fra før, så nå får vi en liten flokk på tre barn. Men man vet jo aldri, sier Marit Bjørgen til magasinet.

Ville være mer hjemme

Etter at en eventyrlig karriere var over, gledet Bjørgen seg stort til bare å være mamma, og i april sa hun til NTB at mammarollen ville være i fokus etter endt karriere.

– Jeg har en toåring hjemme som skjønner mye mer av hva som skjer, og dette er en tid jeg aldri får igjen med han. Derfor har jeg lyst til å være mye mer hjemme, sa Bjørgen etter at hun annonserte at hun ville legge opp i april.

Bjørgen la opp etter fjorårssesongen som tidenes mestvinnende vinterolympier og langrennsløper.

Avsluttet med gullrush

Hun stanset på 114 verdenscupseirer og totalt 184 pallplasser i verdenscupen.

38-åringen tok sin første verdenscupseier i Düsseldorf i oktober 2002. Den siste verdenscupseieren kom i Falun i mars.

Bjørgen tok sin første NM-medalje i Steinkjer i 2001, og like etter debuterte hun i VM-sammenheng i Lahti.

Den første OL-medaljen kom i Salt Lake City med stafettsølv i 2002. Det første gullet i OL-sammenheng kom først åtte år i OL i Vancouver.

Bjørgen har også 18 VM-gull og 25 NM-gull. Det første VM-gullet tok hun i Val di Fiemme i 2003. I sitt siste VM i Lahti tok Bjørgen hele fire gull.

(©NTB)

Mest sett siste uken