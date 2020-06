Marius Lindvik har jobbet med veiarbeid i koronapausen: – Ikke favorittjobben

Marius Lindvik har brukt koronapausen på nytt vis. Hoppkometen, som ble en stjerne over natta etter nyttårshopprennet, har jobbet i Mesta den siste tiden.

– Det er ikke favorittjobben, men jeg får i hvert fall tiden til å gå. Det har vært en del forskjellige arbeidsoppgaver, sier hoppkometen og ramser opp:

– Det har blant annet vært å passe på at folk ikke går bort der det står gravemaskiner. I tillegg har det vært å legge ferdiggress på enkelte steder, dra ut masse til å legge asfalt oppå og bygge gangfelt.

Lindvik fikk jobben i Mesta via en nabo fra hjemstedet.

– Jeg får se an hvordan programmet blir i sommer med hoppingen og så videre, men det blir nok å jobbe der i sommer også. Det er helt greit.

Hoppsensasjon

21-åringen ble en hoppsensasjon over natta da han vant det tradisjonsrike nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen 1. januar. Han satte bakkerekord i den første omgangen med 143,5 meter og klarte å holde i nervene i sjakk i den andre. Han vant 4,8 poeng foran Karl Geiger i det som ble en kanonsesong for ham.

Lindvik tok en svært imponerende 2.-plass i hoppuka sammenlagt, 3.-plass i det avbrutte Raw Air og 7.-plass i verdenscupen sammenlagt. Få hadde trodd det før sesongen.

– Det var veldig gøy endelig å få vist det fulle potensialet mitt. Det var kult å få et ordentlig gjennombrudd på verdenscupnivå.

– Hvordan ble hverdagen din endret etter triumfen i nyttårshopprennet?

– Alle ville jo ha bilde og autograf. Det ble også en del følgere på Instagram, og mediene skal jo ha tak i deg hele tiden. Sånne ting har det blitt en del av. Men jeg er jo en ganske rolig og lun type, så det har gått greit med all oppmerksomhet, sier han.

– Uvant

Lindvik debuterte i verdenscupen allerede i desember 2015, som 17-åring. Så måtte han vente i over to år før han fikk sin neste mulighet. Sist sesong ble det to seirer, i nyttårshopprennet og i Innsbruck tre dager senere. Raw Air ble hoppet foran tomme tribuner inntil viruspandemien stoppet turneen.

– Det var uvant uten publikum. Det var kjedelig, men sånn måtte det bare bli, sier han.

21-åringen jobber knallhardt for å fortsette den gode utviklingen og bevare formen fra sist sesong. Kanskje kan han bli enda bedre også.

– Det har vært gode treninger den siste tiden. Det har blitt mye fysisk, mye spenst og mye basis. Jeg har jobbet med å få opp styrken og fysikken. Jeg må bare følge i fotsporene fra sist sesong. Jeg skal være godt forberedt når sesongen starter igjen, sier han.

– Jeg må bli litt bedre på alle punkter.

For 3.-plassen sammenlagt i Raw Air ble det rundt 100.000 kroner. Hva pengene skal brukes på?

– Kjedelig svar, men de skal kose seg på en sparekonto.

(©NTB)