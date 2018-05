Mark Hughes vil bli i Southampton

Mark Hughes vil gjerne fortsette som manager for Southampton også neste sesong. Han venter å bli tilbudt ny kontrakt med klubben.

Hughes kom til sørkystklubben i mars på en korttidskontrakt, og laget klarte under hans ledelse å ta åtte poeng på like mange kamper. Det holdt til ny eliteseriekontrakt for The Saints.

Den erfarne manageren er usikker på framtiden, men sier at han gjerne vil fortsette jobben han har startet på i Southampton.

– Jeg kom hit og har klart å få en viss innflytelse. Det er en flott klubb, og jeg er en profesjonell fotballmanager. Jeg ville sette pris på å få muligheten til å fortsette, men vi får se hva som skjer, sier Hughes.

– Jeg tror klubben har vært gjennom trenerspørsmålet allerede, ikke denne uken eller i forrige uke, men da jeg kom hit var det nok ferdigdiskutert hva de skulle gjøre etter sesongen. Det handlet om jo to muligheter: Enten rykket vi ned eller så beholdt vi plassen. Jeg tror de vil ta en rask avgjørelse på den ene eller andre måten, fortsetter 54-åringen.

Hughes spilte for Southampton fra 1998 til 2000. Klubben tapte de tre første kampene under hans ledelse etter at han tok over for sparkede Mauricio Pellegrino. Southampton klarte derimot å ta åtte poeng på de fire neste kampene og sikret plassen etter helgens serieavslutning.

Til tross for 0-1-tapet mot den suverene seriemesteren Manchester City beholdt Southampton plassen med tre poengs margin til Swansea.

Det var i den utsatte kampen mot Swansea i forrige uke at Southampton egentlig avgjorde det hele med 1-0-seier på bortebane. Det betydde at Swansea ikke bare måtte ta igjen tre poeng, men også forbedre målforskjellen med ti mål i forhold til Southampton for å kunne gå forbi.

Hughes fikk selv sparken i Stoke i januar. Det så en stund ut som at han kunne risikere å rykke ned med to klubber han hadde vært innom i en og samme sesong. Men i stedet kan Hughes fortsatt skryte av aldri å ha hatt ansvaret for en klubb når den rykker ned.

(©NTB)

Mest sett siste uken