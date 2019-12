Markeng skadd i Klingenthal, Lindvik på sjette

Thomas Aasen Markengs skade satte en god norsk omgang i Klingenthal i skyggen søndag. Hopperen fra Lensbygda ble båret ut av bakken.

Markeng måtte over ende etter å ha landet på 131 meter. Det mistenkes at det kan være en kneskade etter at han fikk en vridning under utkjøring på sletta.

– Jeg frykter en kneskade, men håper det ikke, sa Markeng til NRK.

Markeng ble liggende på sletta for behandling. Det var en tydelig beveget norsk landslagstrener Alexander Stöckl som ble observert på tribunen.

– Veldig ubehagelig og kjedelig. Jeg driter i hvordan hoppet mitt var, sa Johann André Forfang til NRK.

Markeng ble observert sittende på båren.

Marius Lindvik på 6.-plass er beste nordmann etter første omgang. Også Robert Johansson og Forfang er blant de ti beste.

Det så lenge veldig lyst ut for de norske hopperne. Etter at 33 hoppere hadde satt utfor var det tredobbelt norsk. Lindvik med 131 meter ledet foran Johansson (133,5 m) og Forfang (132).

Fjorårets ener, japanske Ryoyu Kobayashi, leder etter et hopp på 136,5 meter, foran tre østerrikere. Philipp Aschenwald er sju tideler bak, Stefan Kraft 5,8 poeng og Gregor Schlierenzauer 7,9. Lindvik har 9,4 poeng opp til lederen.

Sistemann utfor, verdenscupleder Daniel-André Tande, landet på 125 meter. Det holdt bare til 26.-plass.

Robin Pedersen hadde 120,5 meter, og det holdt ikke til en plass i finalen.

