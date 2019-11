Markering med bluss på Ullevaal

En gruppe tilskuere kom med et innlegg i debatten rundt pyroteknikk på norske fotballtribuner ved å tenne bluss ved avspark på Ullevaal.

Rett etter avspark i EM-kvalifiseringskampen mot Færøyene ble det tent et stort antall bluss på en liten seksjon av tribunen bak målet Norge angrep mot. Det ble veivet med blussene og ropt slagord, og det var lite vaktene kunne gjøre.

Det var ikke nok til å røyklegge banen, og etter noen minutter var markeringen over, men Norges Fotballforbund må regne med et etterspill og trolig et bot etter at UEFA-delegaten har levert sin rapport.

(©NTB)