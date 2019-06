Markus Henriksen får ny manager

Grant McCann tar over ledelsen for den engelske mesterskapsserieklubben Hull. Der blir han trener for norske Markus Henriksen.

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider fredag kveld. McCann har i første omgang skrevet under på en 12 måneder lang kontrakt. 39-åringen kommer til klubben fra Doncaster Rovers på nivå tre i England. Tidligere har han også hatt ansvaret for Peterborough. McCann hadde som spiller opphold i blant annet West Ham. Han spilte 39 landskamper for Nord-Irland. For en og en halv uke siden ble det klart at Nigel Adkins var ferdig som hovedtrener i Hull. Han hadde vært i klubben siden 2017. Markus Henriksen og Hull endte 2018/19-sesongen på 13.-plass. Den norske midtbanemannen spilte 39 kamper. (©NTB)