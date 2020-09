Markus Henriksen klar for Rosenborg

Midtbanemannen vender hjem til norsk fotball.

Det bekrefter trønderne på sin nettside søndag kveld.

28-åringen har signert en kontrakt som varer ut 2024-sesongen.

- Jeg er veldig stolt over å kunne spille for klubben i mitt hjerte igjen, og jeg ser frem til utfordringene som kommer, sier Markus Henriksen.

Henriksen forteller at det har vært vanskelige valg å ta den siste tiden.

- Jeg skal være ærlig å si at da jeg takket nei til videre spill i Bristol City trodde jeg ikke Rosenborg skulle være neste destinasjon. Men jo lenger tid det tok og etter mange prater med Micke og Åge, så følte jeg meg virkelig ønsket i Rosenborg. I tillegg har vi hatt en del familieråd som etter hvert fant ut at det er fint å bli i Trondheim.

Motivert

Han avslører videre at det har vært mange tilbud å vurdere.

- Jeg har fått noen veldig gode tilbud som jeg har sagt nei til. Jeg valgte Rosenborg til slutt, sier han.

Nå er han tydelig på at han er motiver for en retur til norsk fotball.

- Hvis noen tviler på det, så kjenner de ikke meg og hvordan jeg fungerer. Når jeg først har tatt et valg, så står jeg for det og vil alltid gi 100 prosent. I tillegg føler jeg at jeg aldri har vært en bedre fotballspiller enn det jeg er nå. Rosenborg får en sulten og motivert Markus Henriksen, sier han.

- En fantastisk trener

28-åringen ser fram imot å jobbe med trener Åge Hareide.

- Åge er en fantastisk trener med en veldig bra CV. Jeg gleder meg til å bli kjent med spillergruppa og jobbe tettere med Åge.

Midtbanespilleren, som også spilte for Rosenborg fram til ha ble solgt til AZ Alkmaar i Nederland i 2012, kan få sin debut mot PSV Eindhoven torsdag.

- Det er slike kamper man gleder seg til å spille. PSV er nok favoritter, men vi har slått bedre lag enn det på Lerkendal tidligere, sier Henriksen.

Sportssjef Micke Dorsin er selvfølgelig svært fornøyd med å ha signert Henriksen.

- Det er vi veldig glade for. Markus er høy klasse både som type og spiller. Han er en rosenborger, er fast på landslaget og er en ledertype. Det er et veldig godt signal at han vil komme hit for å bidra til å gjøre laget og klubben bedre, sier han.

Henriksen spilte for Rosenborg i perioden 2009 – 2012 og står oppført med 118 kamper for klubben. Han har så langt scoret 23 mål for klubben.