Markus Solbakken trente med Bologna: - Kulturen er helt annerledes

Hamar-gutten har spilt seniorfotball siden han var 16 år. Nå planlegger U19-landslagsspilleren det neste steget i karrieren sammen med pappa Ståle.

Markus Solbakken (18) er en viktig brikke for det norske U19-landslaget som i disse dager kjemper om avansement til semifinalen i EM i Armenia.

Han spilte fast for HamKam i en alder av 16 år, og tok tidlig avgjørelsen om at seniorfotball var det beste for egen utvikling. Solbakken har vært Hamar-klubbens midtbanesjef siden han gikk på videregående.

- Seniorfotball har vært en helt sentral del av utviklingen min. Fra tidlig alder har det hjulpet meg fysisk og det har helt klart vært viktig, sier nå 18 år gamle Solbakken til Nettavisen.

I motsetning til spillere som Joshua King og nylig Manchester City-klare Oscar Bobb, tok Solbakken tidlig et bevisst valg om å ikke dra ut til akademifotball i en storklubb på kontinentet.

- Det var en vurderingen jeg gjorde opp mot å dra utenlands og være i et akademi i en større klubb. Jeg føler jeg har utviklet meg bedre av å spille seniorfotball fra jeg var ung.

- Det er så profesjonelt

Markus Solbakken kommer ikke unna at han har en berømt far med bred fotballbakgrunn. Ståle Solbakken styrer den store FC København-skuta i den danske hovedstaden, men snart kan det være Markus som erobrer europeiske fotballstadioner med sitt talent.

- Jeg var på prøvespill i Italia, hos Bologna i vinter. Det var fire økter med A-laget og det var store forskjeller fra det jeg er vant til i Norge.

- Hva sikter du til når du nevner forskjeller?

- Det var alt egentlig. Opplegget rundt laget og treninger, hvordan dagene er lagt opp. Det er mye mer organisert, fokus på detaljer og lange dager på treningsanlegget. Det er felles måltider før og etter trening, spesialtilpasset treningsopplegg utenom fellesøktene. Det er bare så profesjonelt og kulturen er helt annerledes, sier Solbakken.

SENTRAL BRIKKE: Markus Solbakken spiller på midtbanen både for Norge og HamKam. 18-åringen er en viktig brikke begge steder. Foto: UEFA

- Var det noen spillere som utmerket seg ekstra på treningene?

- Legenden Palacio (Rodrigo Palacio med fortid i Inter, Genoa og Boca Juniors) med den velkjente rottehalen var god. Selv om han er gammel nå, så kunne man se at han var en smart spiller. Og Federico Santander (tidligere FC København) hadde jeg kunnskap om fra før.

- Hvordan var oppholdet sammenlignet med den hverdagen du har hjemme i HamKam?

- Forholdene til å utvikle meg ligger godt til rette i HamKam også. Jeg har trener og spillerutvikler som følger meg ekstra tett. Det blir lagt inn noen ekstra økter slik at jeg kan ta det neste steget, forklarer Solbakken.

- Åpen for klubbskifte

18-åringen signerte en kontraktsforlengelse med HamKam på ytterligere ett år tidligere i sesongen, men ambisjonene strekker seg naturlig nok lenger enn OBOS-ligaen.

Solbakken trekker frem tryggheten hjemme på Hamar, fast førstelagsfotball og en god treningshverdag, som grunner til at han valgte å bli værende i klubben.

- Jeg følte det var det riktige å gjøre nå. Men jeg er åpen for klubbskifte om det riktige tilbudet kommer. Også norske klubber kan være aktuelle, vi vil vurdere det om det kommer noe spennende.

Med vi, mener Markus først og fremst seg selv og faren Ståle. Den tidligere norske landslagsspilleren har 58 kamper med flagget på brystet for Norge. Markus sier han snakker mye med pappa og de har en god dialog om det neste steget i sønnens karriere.

- Det er betryggende å ha pappa og han er på mange måter min agent. Vi er i kontakt med en agent, men det er ikke noe jeg stresser med. Jeg har ikke signert med noen.

Viktig brikke på landslaget

I disse dager befinner Solbakken og resten av U19-landslaget seg i Armenia der de kjemper mot syv andre nasjoner om det gjeve EM-trofeet.

Norge er ubeseiret etter to kamper mot henholdsvis Irland (1-1) og Tsjekkia (0-0), før de møter Frankrike søndag kveld.

- Vi skulle hatt tre poeng i den første kampen. Jeg har tro på at vi kan gå videre og presterer vi maks, så har jeg tro på at vi kan gå hele veien.

Solbakken startet Norges åpningskamp mot Irland, men var henvist til benken mot Tsjekkia. Mot Frankrike håper han igjen å få vist seg frem på banen.

- Vi har mange spillere med X-faktor, som spissene våre Jørgen Strand Larsen og Erik Botheim. De kan skape det lille ekstra. Først og fremst er vi et godt kollektiv, avslutter Solbakken til Nettavisen.

Norge ligger på andreplass med to poeng etter to kamper av gruppespillet. De avslutter det innledende spillet med kamp mot Frankrike søndag. En kamp Norge etter all sannsynlighet må vinne for å ta seg videre til semifinale.

Oppgjøret mellom Norge og Frankrike har avspark søndag kl 19.00 og vises på NRK 2.

Finalen spilles på Republican Stadium i Jerevan lørdag 27.juli.