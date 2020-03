Marouane Fellaini smittet av koronaviruset

Tidligere Manchester United-spiller Marouane Fellaini har fått påvist koronaviruset. Han er den første i den kinesiske superligaen som er bekreftet smittet.

Fellaini spiller for tiden i Shandong Luneng. Klubben informerer at 32-åringen føler seg bra og har normal temperatur, men at han behandles av medisinsk personell.

Belgieren er ikke den eneste fotballstjernen som er smittet. Tidligere har deriblant Juventus-spiller Paulo Dybala, Arsenal-manager Mikel Arteta og Chelsea-spiller Callum Hudson-Odoi testet positivt på viruset.

Fellaini forlot Ole Gunnar Solskjær og Manchester United til fordel for kinesisk fotball i sommer. Han har tidligere spilt for Everton og Standard Liège.

(©NTB)