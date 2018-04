Marquez fratatt pole position i Austin

Marc Marquez var raskest i kvalifiseringen, men ble fratatt pole position i Amerikas Grand Prix i roadracing for å ha hindret en konkurrent.

Dermed må den spanske Honda-føreren for første gang prøve å vinne VM-runden i Austin uten å ha beste startposisjon. Han har vunnet alle de fem tidligere utgavene av løpet fra pole position, men han ble flyttet tre plasser tilbake for å ha hindret Maverick Viñales.

Marquez veltet tidligere i kvalifiseringen i MotoGP-klassen, men slo tilbake og noterte lørdagens beste rundetid på 2.03,658. Det var best av samtlige, og han jublet for sin sjette kvalifiseringsseier i Austin på seks forsøk.

Senere ble han imidlertid straffet for å ha svingt i veien for Viñales slik at Yamaha-føreren måtte bremse opp og avbryte en runde. Marques ba rivalen om unnskyldning, men det avverget ikke at han ble flyttet tilbake i startfeltet.

– Kvalifiseringen var ganske hektisk. Jeg veltet og måtte bruke reservesykkelen i stedet. Jeg var ikke klar over at Maverick kom bak meg. Jeg holdt øye med Andrea (Iannone) som var foran meg og i ferd med å starte en runde, sa Marquez.

– Jeg sa unnskyld til Maverick. Jeg var ikke klar over at han kom før jeg hørte motorlyden. Søndag må jeg starte som nummer fire.

Viñales overtar pole position, med Iannone og Johann Zarco ved siden av seg og Marquez i annen rekke.

