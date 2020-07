Márquez klar for MotoGP-løp tross armbrudd og operasjon

Den seksdobbelte verdensmesteren Marc Márquez er klar til å kjøre om MotoGP-poeng igjen i helgen, en uke etter at han brakk armen. Så sent som tirsdag lå han på operasjonsbordet. Foto: David Clares, AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

MotoGP-verdensmester Marc Márquez er mot alle odds erklært startklar i helgens VM-runde, en uke etter at han brakk armen og to døgn etter at han ble operert.

Uhellet var ute i den utsatte sesongåpningen sist helg, og han pådro seg armbrudd da han veltet mot slutten av løpet i Jérez. Tirsdag ble han operert på et sykehus i Barcelona, der en titanplate ble operert inn for å stabilisere bruddstedet. Allerede torsdag fikk Márquez legenes klarsignal til å kjøre. Det er nytt løp i Jerez søndag. – Opprinnelig var planen å droppe helgens løp og prøve å få ham klar til løpet i Brno i august, men etter å ha snakket med Marc og legene er vi enige om å gjøre et forsøk, sier teamsjef Alberto Puig i Honda-laget. – Han stiller til trening og kvalifisering lørdag, og avhengig av hvordan det går vil han kjøre søndag, men vi har bedt ham om å vurdere hvordan det føles før han bestemmer seg. Vi er overrasket over at han i det hele tatt føler seg klar til å prøve. På grunn av viruspandemien er det foreløpig berammet bare 13 løp denne sesongen, og Márquez vil ikke gi konkurrentene sjansen til å skaffe seg en luke tidlig i sesongen. (©NTB)

