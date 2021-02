Manchester United-profilen Anthony Martial skal ha fått styrket sikkerheten ved eget hjem.

Det er engelske Daily Mail som melder at franskmannen ikke føler seg trygg og at han har bedt egen klubb om hjelp.

Det skjer etter at både han og kona har blitt utsatt for rasistiske meldinger og trusler etter Manchester Uniteds tap mot Sheffield United forrige uke.

Daily Mail skriver at Martial har snakket med egen klubb om bedre sikkerheten rundt hans eget hjem som følge av meldingene som har kommet. Manchester United skal ikke ha ønsket å kommentere saken, men avisen skriver at klubben skal ha vært glade for å kunne hjelpe Martial-familien.

Delte trusler



Flere av de aktuelle meldingene valgte kona Melanie Martial Da Cruz å dele med sine nærmere 3 millioner følgere på Instagram forrige uke.

Én av meldingen var en drapstrussel rettet mot både henne, Anthony Martial og deres sønn.

- Og jeg har fått mange flere som den, kommenterte Da Cruz.

Flere utsatt for rasisme

Martial er imidlertid ikke den eneste United-spilleren som er utsatt for stygge meldinger i sosiale medier den siste tiden.

Også lagkamerat Axel Tuanzebe skal ha blitt utsatt for rasisme i kjølvannet av tapet mot Sheffield United.

Denne helgen kunne også United-spiss Marcus Rashford meldte at han fikk tilsendt rasistiske meldinger i etterkant av oppgjøret mot Arsenal som endte 0-0.

Politiet i Manchester har allerede varslet at de vil etterforske hendelsene grundig.

