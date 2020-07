Martial ble tvunget til å gi fra seg trøye nummer ni i United: - Det skuffet ham

Patrice Evra forteller at hans landsmann ble svært opprørt da han måtte vike til fordel for Zlatan Ibrahimovic.

Anthony Martial hadde nemlig fått trøye nummer ni i Manchester United da klubben valgte å hente Zlatan Ibrahimovic i 2016.

Svensken kommer som kjent med klare krav til sine klubber, og ett av kravene skal ha vært at han ville ha trøye nummer ni - noe som gikk ut over Martial.

- De skuffet ham da de byttet trøye med Zlatan, sier Evra ifølge Daily Mail.

Martial var i ferd med å lansere sin egen merkevare «AM9», på samme måte som Cristiano Ronaldos «CR7», da Ibrahimovic kom inn og ødela merkevareplanene.

Evra forteller at han var på landslagssamling med Martial da han ble kontaktet av klubben.

- De sa at han måtte gi fra seg nummer ni, men han sa «nei, absolutt ikke», erindrer Evra.

Martial måtte imidlertid til slutt se seg nødt til å ta til takke med draktnummer 11. Til slutt ringte nemlig daværende manager José Mourinho, ifølge Evra.

- Han kontaktet ham og sa «Zlatan kommer til å ta nummer ni og du skal ta nummer 11». Det er ikke slik at jeg sier Martial ikke har spilt bra på grunn av trøyenummeret, men det hele startet der.

Etter at Ibrahimovic og Mourinho forsvant ut av klubben, har Martial til slutt tatt tilbake sitt tidligere trøyenummer, og Evra mener landsmannen har fremstått mer moden denne sesongen.

9 og 11: Martial måtte gi fra seg trøyenummeret da Zlatan Ibrahimovic kom til klubben Foto: Dave Thompson (AP)

- Han kan ødelegge enhver forsvarsspiller



Spissen er nå en viktig del av Ole Gunnar Solskjærs angrepsrekke, sammen med Marcus Rashford, Mason Greenwood og Odion Ighalo.

Med både Bruno Fernandes og Paul Pogba bak dem på midtbanen, har Solskjær fått sammen et stort offensivt arsenal i sitt United-lag.

- Når du har spillere som Paul Pogba og Fernandes, kan du se forskjellen med en gang. Du kommer til å skape sjanser. Martial smiler nok i dag, og Rashford vil smile for du har to genier bak spissene, noe som er viktig når du skal score mål og skape sjanser, forteller Evra etter Uniteds praktforestilling mot Brighton.

Martial har scoret 14 mål på 25 ligakamper fra starte denne sesongen, og Evra sier spissen nærmest egenhendig kan vinne kamper om han er i form.

- Han kan ødelegge enhver forsvarsspiller om han bestemmer seg. Ingen forsvarer kan håndtere han, sier den tidligere venstrebacken.

Hans landsmann har imidlertid ikke vært en utelukkende suksess på Old Trafford. 24-åringen har et helt eget kroppsspråk - til forargelse for fansen når det ikke går veien.

- Det er derfor han frustrerer så mange, fordi de kjenner talentet hans. Han er en av de beste spissene, men han mangler aggressivitet og temperament, sier Evra.

FRANSKMENN: Martial spilte på det franske landslaget med Patrice Evra (i midten). Foto: Franck Fife (AFP)

Startet mot Brighton

I tirsdagens oppgjør mot Brighton fikk Martial starte i sin favorittposisjon på topp for United, men franskmannen måtte gå målløs av banen da han ble byttet ut etter 78 minutter av Ole Gunnar Solskjær.

Han fikk se lagkamerat Mason Greenwood sende laget i ledelsen etter 17 minutter, før to scoringer av Bruno Fernandes sørget for at United-laget nå er kun to poeng bak Chelsea i Premier League.

Marcus Rashford og Martial kjemper en intern kamp om bli lagets toppscorer før de seks siste seriekampene.

Begge de to spissene har 14 mål så langt denne sesongen for et United-lag som kjemper en innbitt kamp for å ta den siste plassen som gir Champions League-plass neste sesong.