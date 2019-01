Martial forlenget med United, takker Solskjær

Anthony Martial har forlenget med Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Den nye kontrakten strekker seg til juni 2024.

– Jeg trives godt i klubben. Helt fra jeg kom hit har jeg følt at jeg er en del av United-familien. Jeg er ydmyk og overveldet av den kjærligheten jeg føler fra klubbens supportere, sier 23-åringen til klubbens nettside.

Der takker han Ole Gunnar Solskjær for den tilliten nordmannen har vist ham, og for å ha hjulpet ham til å løfte spillet til et nytt nivå.

– For denne klubben handler det om å vinne trofeer, og jeg er sikker på at neste trofé ikke er langt unna, sier Martial, som siden sin debut i 2015 har fått med seg 162 kamper og 46 mål i United-drakten.

Midlertidig United-manager Solskjær sier Martial er et naturlig talent som det er en fryd å jobbe med.

– Til en ung mann å være har han et utrolig godt fotballhode. Sammen med hans talent gjør det at han har en spennende framtid foran seg. Dette er den perfekte klubben for Martial til å utvikle seg til en offensiv verdensklassespiller, og alle i klubben er henrykt over at han har forlenget, sier Solskjær.

