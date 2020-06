Martial herjet da Manchester United slo Sheffield United

Anthony Martial scoret hat trick da Manchester United la press på Chelsea i kampen om den viktige fjerdeplassen.

MANCHESTER UNITED - SHEFFIELD UNITED 3-0:

Manchester United tok tre viktige poeng da Sheffield United ble slått 3-0 på Old Trafford onsdag.

Anthony Martial scoret alle målene for Ole Gunnar Solskjærs lag, som dermed kun ligger to poeng bak Chelsea, før London-lagets møte med Manchester City torsdag.

Hat tricket er det første av en Manchester United-spiller i Premier League siden Robin van Persie presterte det samme mot Aston Villa i 2013.

LEKTE SEG: Anthony Martial gjorde livet surt for Sheffield United-spillerne på Old Trafford. Foto: Michael Regan/nmc Pool (Pa Photos)

Maguire ga Shaw klar beskjed

En bieffekt av tomme tribuner på Premier League-arenaene er at man nå kan høre spillernes beskjeder til hverandre.

Kort tid før pause kunne man tydelig høre at Manchester United-kaptein Harry Maguire var lite fornøyd med Luke Shaws prestasjoner.

- Nå må du for f*** skru på! tordnet Maguire etter at venstrebacken stod og sov og ble nesten brutt etter å ha mottatt en pasning fra Paul Pogba.

Naturligvis ikke en uvanlig beskjed på en Premier League-bane, men noe TV-seerne normalt ville gått glipp av.

Martial-show

En som var skrudd på i onsdagens kamp var utvilsomt Anthony Martial.

Allerede etter sju minutter var han på rett sted til rett tid da Marcus Rashford banket ballen hardt inn langs bakken fra høyre.

Franskmannen kom seg foran sin oppasser og styrte inn 1-0 for United.

Også Rashford fikk gode muligheter til å tegne seg på scoringslisten i første halvdel av den første omgangen, men det ville seg ikke i avslutningsøyeblikket for United-spissen.

Rett før pause var Martial på farten igjen, og oppskriften var den samme. Et hardt innlegg fra høyre, denne gangen fra Aaron Wan-Bissaka, ble kontant plassert i nettet av franskmannen.

Berge byttet inn ved pause

Ved pause kom Sander Berge inn for Oliver Norwood og fikk dermed en etterlengtet mulighet til å spille som anker, med John Fleck og John Lundstram ved sin side.

Denne kvelden handlet imidlertid kun om Anthony Martial.

Et kvarter før slutt, etter et vakkert United-angrep, som endte med at Rashford spilte ballen gjennom til angrepsmakkeren, chippet Martial lekkert inn 3-0.

Martial er dermed oppe i 14 Premier League-scoringer denne sesongen - flere enn han har hatt noen gang tidligere.

Manchester United møter Brighton på bortebane i Premier League tirsdag, men først venter FA-cupkvartfinale mot Norwich lørdag.