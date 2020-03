Martial mister LASK-kampen med kneskade

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær må klare seg uten stjernespissen Anthony Martial i torsdagens europaligakamp mot LASK Linz.

Årsaken er at franskmannen har smerter i kneet etter at han kolliderte med stolpen i søndagens 2-0-seier over Manchester City.

Solskjær håper å ha Martial tilbake til søndagens viktige bortekamp mot Tottenham.

– Anthony slo seg litt da han skled inn i stolpen. Så han er ikke klar for denne kampen. Forhåpentlig kan han bli klar til søndag, men jeg er ikke sikker. Han sliter litt, sa Solskjær på onsdagens pressekonferanse foran europaligaens åttedelsfinale.

Martial, Jesse Lingard og Diogo Dalot trente ikke sammen med resten av United-laget onsdag. Også Paul Pogba, Marcus Rashford og Lee Grant er ute med skader.

