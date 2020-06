Martial ordnet viktig United-seier med sjeldent hattrick

Anthony Martial viste suveren målteft og scoret tre ganger da Manchester United slo Sheffield United 3-0 i Premier League onsdag.

Hattricket var det første fra en Manchester United-spiller siden Alex Ferguson ga seg som manager i klubben i 2013. Det var også Martials første måltrippel i seniorkarrieren, ifølge TV 2.

– Det var spesielt fordi det var mitt første, men forhåpentlig ikke mitt siste. Det viktigste var at vi vant, så alle er lykkelige. Vi tok tre poeng mot et lag rett bak oss, sa franskmannen til Sky Sports.

Han har rett i at seieren var svært viktig for Ole Gunnar Solskjærs lag i jakten på en Champions League-plass for neste sesong. Rødtrøyene la Sheffield United fem poeng bak seg og har bare to poeng opp til 4.-plasserte Chelsea, som tar imot Manchester City torsdag.

Solskjær gikk offensivt ut med Paul Pogba og Bruno Fernandes sammen fra start, samtidig som Mason Greenwood, Martial og Marcus Rashford fikk tillit på topp. Han skulle få uttelling etter bare seks minutter.

Rashford snappet en løs ball fra Oliver Norwood og nærmest skjøt ballen i beina på Martial, som fikk styrt den videre i nettmaskene bak gjestenes reservekeeper Simon Moore.

Sheffield Uniteds solide førstevalg mellom stengene, Dean Henderson, kunne ikke spille kampen ettersom han er utleid fra nettopp Manchester United.

Fransk show

Hjemmelaget på Old Trafford fortsatte å føre kampen etter scoringen, men det tok en stund før ballen satt i mål igjen. Likevel kom scoringen på et glimrende tidspunkt; like før pause.

United holdt trykket oppe etter et innkast, og til slutt klarte Aaron Wan-Bissaka å finte seg til den nødvendige plassen han trengte for å slå inn. Foran mål var Martial på plass igjen, og han kunne trille inn sin scoring nummer to.

Sander Berge ble byttet inn for gjestene i pausen, men han maktet ikke å markere seg med spesielt positivt fortegn. Etter en times spill ble han derimot rundlurt av en freidig Paul Pogba, som slo tunnel på nordmannen og lurte et par andre Sheffield United-spillere før han ble stoppet i gjestenes felt.

Onsdagskvelden i Manchester tilhørte så definitivt Anthony Martial, og etter 73 minutter skulle han fullføre sitt første hattrick. Scoringen var dessuten av det elegante slaget. Martial spilte vegg med spisskollega Rashford og vippet deretter ballen iskaldt over Moore til 3-0.

– Jeg er veldig glad på hans vegne. På de to første målene er han inne i boksen etter innlegg, og vi har trent mye på hans bevegelse der inne. Vi kunne scoret flere, men i dag var Anthony veldig effektiv, sa Solskjær.

Fem bytter

Noen minutter senere skulle Uniteds norske manager skrive et lite stykke Premier League-historie. Han valgte nemlig, som den første manageren noensinne i den engelske toppdivisjonen, å gjøre fem spillerbytter samtidig.

Fernandes, Greenwood, Martial, Pogba og Rashford ble etter 80 minutter erstattet av henholdsvis Scott McTominay, Daniel James, Odion Ighalo, Andreas Pereira og Juan Mata. Innbytterne hadde ingen problemer med å hjelpe vertene til å kontrollere hjem seieren.

United dro nok nytte av at det var fem dager siden forrige kamp (mot Tottenham), mens Sheffield United spilte mot Newcastle to dager senere. I neste runde skal Solskjærs menn spille borte mot Brighton (tirsdag), mens Berge og lagkameratene tar imot Tottenham (torsdag).

