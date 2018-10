Martial-perle avgjorde for United

Anthony Martial er tilbake i målform for Manchester United. I 2-1-seieren hjemme mot Everton curlet han inn sin fjerde scoring på tre Premier League-kamper.

Lenge hadde United stålkontroll på søndagens oppgjør etter scoringene til Paul Pogba og Martial, men Gylfi Sigurdssons straffescoring i det 77. minutt ga vertene en nervøs avslutning.

De rødkledde holdt unna og sikret en trepoenger som gir José Mourinho et lite pusterom etter kritikken som haglet i midtuken. Da ble United i lange perioder utspilt og lekt med i 0-1-tapet hjemme mot Juventus i mesterligaen.

Pogba ga Manchester United ledelsen i det 27. minutt. Det gjorde han på returen som Jordan Pickford måtte gi etter at Englands førstekeeper hadde reddet franskmannens straffe.

Med scoringen slapp Pogba å måtte stå skolerett for å trippe i evigheter i forkant av straffemissen. Senere i kampen gjorde han feilen som ledet til Evertons straffespark.

Superform

Annenomgangen var bare fire minutter gammel da Martial vakkert doblet til 2-0. På direkten sendte han en ball fra Pogba i en bue bak en sjanseløs Pickford.

De siste ukene har Martial for alvor vist hvorfor han i sin tid ble hentet til Old Trafford som en svindyr tenåring. Franskmannen var et stort lyspunkt i en tung United-sesong i 2015/16, men med Mourinho som manager har prestasjonene vært ustabile. Nå peker pilene riktig vei.

Martial har scoret fire mål på sine tre siste Premier League-kamper. Rekken startet i den mektige opphentingen mot Newcastle (3-2), fortsatte med to mål borte mot Chelsea (2-2) forrige helg, og fikk nok et tilskudd med søndagens perlescoring.

United hadde flere sjanser til å punktere kampen, men tok ikke vare på dem. Det ble dermed et nervøst kvarter på Old Trafford da Sigurdsson reduserte til 1-2. Everton fikk straffen etter at Chris Smalling meide ned Richarlison, men det var Pogbas ballmist i forkant som sendte United i trøbbel.

Holder «aldri» nullen

Midtbanestjernen prøvde å trikse litt, og det straffet seg. Han rotet bort ballen til Ademola Lookman, som deretter spilte den videre til Richarlison. Smalling så seg nødt til å ty til ulovligheter for å stoppe Everton-innbytteren.

Forrige sesong slapp United inn bare 28 mål på 38 ligakamper. I høst har ikke storklubben holdt nullen en eneste gang og har allerede sluppet inn 17 mål i Premier League. Det er bekymringsfulle tall for Mourinho.

Etter ti kamper ligger Manchester United på 8.-plass med 17 poeng. Det skiller ni poeng opp til serieleder Liverpool, mens det er fem opp til firer Arsenal på den siste mesterligaplassen.

Everton, som hadde tre strake seirer før søndagens oppgjør, ble jekket ned til 9.-plass. Merseyside-klubben har 15 poeng.

