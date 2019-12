Martial sørget for tre poeng til Manchester United mot Burnley

Anthony Martial fortsatte scoringsformen for Manchester United mot Burnley. Men Paul Pogbas fravær fra troppen vekker oppsikt.

BURNLEY-MANCHESTER UNITED 0-2

Manchester United tok tre svært viktige poeng etter 0-2-seieren borte mot Burnley lørdag kveld. Laget klatret med det opp på femteplass på tabellen i Premier League.

2-0-seieren var Manchester Uniteds første kamp på bortebane uten baklengs i serien siden kampen mot Fulham 9.februar.

Før kampen vekket det oppsikt at Uniteds største stjerne Paul Pogba ikke var med i troppen.

Det ble naturlig nok det store samtaleemnet inn mot kampen.

Franskmannen er friskmeldt etter skade og sykdom, og spilte 30 minutter mot Watford for en uke siden, i tillegg til 30 minutter mot Newcastle torsdag.

- Paul har spilt i de siste to kampene og han har vært ute en stund, så vi følte ikke at det var riktig for ham å delta i dag, uttalte Ole Gunnar Solskjær til Manchester United sin egen tv-kanal om sin franske stjerne før kampen mot Burnley.

Det får tidligere United-spiller Paul Scholes til å reagere.

- Det må være noe galt med han(Pogba). Det må være den eneste forklaringen. Han (Solskjær) gir et inntrykk til offentligheten akkurat som han selv vil. Hvis han er frisk så burde han spille, uttalte Scholes ifølge Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst før kampen.

Martial i form

Solskjærs menn var uansett det førende laget da kampen endelig kom i gang. I en tam og rolig start på kampen var det gjestene som fikk kampens første mulighet.

Etter 13 minutter fikk Marcus Rashford på et frispark fra langt hold. Skuddet var hardt, men Nick Pope var med på notene. 19 minutter fikk samme mann en fin skuddmulighet fra 20 meters hold.

Ballen gikk hardt rett på utsiden av stolpen til Pope i hjemmelagets mål.

Manchester United var spillemessig best den første halvtimen, men slet med å skape de helt store farlighetene på Turf Moor.

Helt frem til 34 minutters spill. Manchester United bygget opp et farlig angrep langs venstresiden. Ballen havnet etterhvert opp hos Daniel james som igjen sendte ballen til Anthony Martial.

Franskmannens avslutning fra kort hold ble blokkert på streken av Phil Bardsley.

Nære på scoring for gjestene.

Så skulle endelig Solskjærs menn få uttelling. Etter en forferdelig ballmist av Burley-forsvaret, snappet Andreas Pereira opp ballen og sendte en perfekt stikker til Anthony Martial.

MATCHVINNER: Anthony Martial sørget for tre poeng med sin scoring. Foto: Martin Rickett (AP)

Alene med keeper var franskmannen kald og rolig og trillet inn 0-1 bak en sjanseløs Pope.

En fortjent ledelse til Manchester United etter de første 45 minuttene.

United-dominans

Etter hvilen fortsatte gjestene der de slapp i den første omgangen. Martial var nok en gang frempå etter kun fem minutter av den andre omgangen.

Franskmannen satte også ballen i mål etter en duell med James Tarkowski. Burnley-spilleren gikk i bakken rett før ballen føyk inn i nettmaskene. Dommer Mike Dean så noe uregelmentert og annullerte Martials scoring.

Manchester United fortsatte å styre det som skjedde på gresset i Burnley, men med kun en ettmåls-ledelse var nerven absolutt tilstede utover i den andre omgangen.

Burnley skapte en stor sjanse etter 69 minutter. Et innlegg fra venstre endte ipp hos Bardsley som fyrte avgårde et skudd fra 20 meter.

David de Gea vartet opp med en god redning.

Kampen åpnet seg opp mot slutten. Manchester United fikk store rom i kontringer.

Etter 83 minutter burde ledelsen vært doblet, men en ubeslutsom Martial brukte lang tid alene med Pope, det samme ble innbytter Jesse Lingard på returen som brukte for lang tid med ballen inne i feltet.

Dermed rant muligheten til å punktere kampen ut i sanden.

Den skulle uansett komme på overtid. Alene med keeper fikk Marcus Rashford muligheten til å punktere kampen.

Spissen satte inn 0-2 og United kunne med det feire tre viktige poeng.

PUNKTERTE KAMPEN: Marcus Rashford satte inn 2-0 på overtid og sikret tre de tre poengene. Foto: Scanpix

Etter kampen var det en fornøyd Solskjær som snakket med TV2.

- Jeg er kjempefornøyd. Vi har fått litt kritikk for resultatene mot såkalt lettere motstand, men ingen kamper i Premier League er lette. Lindeløf og Maguire var fantastiske inne i boksen og vi har to backer som stopper mye innlegg. Jeg er kjempefornøyd, sier Solskjær.

Pogba?

Det store samtaleemnet rundt lørdagens kamp var uansett fraværet av Pogba.

Spesielt etter at Scott McTominay ble skadet underveis i kampen mot Newcastle 2.juledag vakte avgjørelsen om å la franskmannen hvile i kampen mot Burnley flere reaksjoner.

Pogba var uansett ikke å se i troppen. Ifølge Manchester Evening News skal kilder innad i klubben ha forklart fraværet med at «det var for tidlig for Pogba å delta mot Burnley siden det var 48 timer etter Newcastle-kampen og han har deltatt i de to siste kampene».

Underveis i kampen var Pogba aktiv på Instagram. Han feiret blant annet Martials 1-0-scoring med et innlegg på det sosiale mediet.