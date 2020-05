Martin Andresen tilbake i Vålerenga

Martin Andresen går inn i styret i VIF Fotball ASA, melder VG.

Streleder Thomas Baardseng har stor tro på at Andresen har noe å tilføre Vålerenga - også i 2020.

- Martin Andresen har både et godt fotballhode - og et godt forretningshode. Så det er klart han har mye kompetanse vi kan bruke i Vålerenga, sier Baardseng til VG.

Andresen valgt inn på generalforsamlingen allerede i februar. Baardseng forteller om flere «konstruktive styremøter» i vinter.

- Det er ingen tvil om at Martin Andresen har noe å tilføre klubben. Vi er glade for at han har sagt ja til en plass i ASA-styret vårt, sier Baardseng.

Andresen kom til Vålerenga som spillende manager foran 2008-sesongen og ledet VIF til cupgull i sin første sesong.

I august 2009 ga han seg som fotballspiller og gikk over til kun å være manager for oslolaget.

I 2010 ble det andreplass i Eliteserien bak Rosenborg, og etter to skuffende sesonger i 2011 og 2012, ble Andresen og klubben enige om å skille lag.