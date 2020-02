Martin Braithwaite-overgangen skaper storm i spansk fotball: - Dette er ikke bra!

Barcelona benyttet seg av utkjøpsklausulen til den danske spilleren, samt en dispensasjon som nå får hard medfart.

Torsdag ble Martin Braithwaite presentert som ny Barcelona-spiller etter at de regjerende LaLiga-mesterne benyttet seg av utkjøpsklausul i hans kontrakt med Madrid-klubben Leganés.

Katalanerne har bekreftet at de betaler 18 millioner euro for å løse dansken fra sin kontrakt, og at han har signert en avtale på Camp Nou frem til 2024. Selv har de satt inn en utkjøpsklausul på 300 millioner euro i kontrakten.

Overgangen skjer utenfor overgangsvinduet, og grunnet LaLiga-reglementet kan ikke nedrykkstruede Leganés hente en erstatter. Det skaper voldsomme reaksjoner i spansk presse.

Les også: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Smutthullet

Grunnen til hvorfor dette kan skje har hjemmel i punkt 124.3 i spansk fotballs regelverk, som understreker at klubber som tilhører de tre øverste divisjonene av spansk ligafotball kan hente inn en ekstern erstatter, dersom de får en skade på en spiller som kommer til å ta lengre tid enn fem måneder å lege.

Da Ousmane Dembélés skade passer dette kriteriet har Barcelona søkt om denne dispensasjon, og fikk dette bekreftet av forbundet tidligere denne uken. Dermed stod Barcelona fritt til å hente inn én spiller som har lisens i spansk fotball, eller stod uten kontrakt.

Det betyr at teoretisk så kunne Barcelona ha hentet Karim Benzema fra Real Madrid, da han har sin lisens i det spanske forbundet, men ikke Erling Braut Haaland i Borussia Dortmund da hans lisens er i det tyske fotballforbundet.

Barcelona valgte å trigge utkjøpsklausulen i kontrakten til Martin Braithwaite utenfor overgangsvindu, og da dansken sa seg villig til å signere for klubben, står dermed Leganés igjen uten lite de skulle ha sagt. Overgangsklausuler er lovpålagt i spansk arbeidsliv, og er ikke noe som dermed kun eksisterer innen fotballen.

Den biten som skaper debatt er at Leganés ikke har muligheten til å hente en erstatter utenfor vindu, men de ville ha fått sitt vindu forlenget dersom Barcelona hadde hentet Braithwaite ved utkjøpsklausul innenfor vinterens overgangsvindu (1. januar til 31. januar).

Så, hadde Barcelona trigget danskens utkjøpsklausul 30. januar, er reglementet i spansk fotball slik at Leganés ville fått en ekstra måned på å hente en spiller. Da dette skjer utenfor vindu, så eksisterer ikke denne muligheten.

Les også: Roma-direktør: - Sa nei til Haaland

Sterke reaksjoner

Nettopp denne biten får blant andre Marca til å steile, og på sin forside smeller de opp overskriften «Dette er IKKE bra», og henviser til at Spania er den eneste ligaen på verdensbasis der dette er del av reglementet.

Såpass kritisert er dette systemet at selv Josep Bartomeu, Barcelonas president, forsvarte Leganés under presentasjonen av Braithwaite torsdag kveld.

Der appellerte den mektige Barcelona-presidenten til at spanjolene nå vurderer en endring av reglementet som gjør at Leganés står igjen uten mulighet til å erstatte Åge Hareides elev på det danske landslaget:

- Vi har i dag tatt i bruk klausulen i kontrakten med Leganés under det aktuelle regelverket. Samtidig vil jeg si at jeg har sett hva som nå skjer med Leganés, og vi mener at dette er et regelverk som må modifiseres, sa Bartomeu under pressekonferansen, ifølge OK Diario.

- Dette er ikke rettferdig, fordi Leganés har ikke muligheten til å gå ut og hente en annen spiller. Dette er et regelverk som man må endre, sa Bartomeu.

En annen av de som har tatt til orde for endring er Josep Pedrerol, programlederen for TV-programmet El Chiringuito, som anses som et av de mest innflytelsesrike programmene på spansk TV:

- Hjelpeløsheten til Leganés er grusom, skriver Pedrerol på sin Twitter-konto, og under programmet torsdag kveld istemte kollega Juanfe Sanz:

- Dette er en defekt i systemet, og Barcelona har gjort sitt for å ivareta sine interesser, ytret Sanz underveis i programmet.

Braithwaite spilte litt over et år i Leganés etter sin overgang fra engelske Middlesbrough. Dansken står med åtte mål og én målgivende i alle turneringer denne sesongen for klubben som i skrivende stund ligger nest sist på tabellen i den spanske toppdivisjonen.