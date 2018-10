Martin Ødegaard inn i landslagstroppen

Landslagssjef Lars Lagerbäck besluttet søndag å hente inn Martin Ødegaard i landslagstroppen foran nasjonsligamøtet med Bulgaria.

Ødegaard ble opprinnelig tatt ut i U21-landslagstroppen. Årsaken var at Norge fortsatt hadde muligheten til å kvalifisere seg for EM. Det håpet sluknet med 1-2-tapet for Tyskland fredag.

Nå hentes Martin Ødegaard opp på A-landslaget.

Nederland-proffen pådro seg nylig et brudd i hånden i en cupkamp for klubblaget Vitesse. Skaden skaper imidlertid ikke bekymring.

Landslagssjef Lars Lagerbäck sa følgende om Ødegaard-diskusjonen da han presenterte sin tropp til kampen mot Slovenia og Bulgaria:

– For hans utvikling og for A-landslagets del er det bedre at han får to ganger 90 minutter av Smerud denne gangen. Han har veldig lite spilletid. Han var skadet også i vår, så jeg tror vi er tjent med at han kommer enda bedre i gang i Nederland.

Nå har han altså endret mening.

Norge møter Bulgaria på Ullevaal tirsdag.

