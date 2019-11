Martin Fourcade knuste alle på Sjusjøen

Den franske superstjernen slo voldsomt tilbake, og sikret seg seieren på fredagens fellesstart.

Det ble en fantastisk dag for Martin Fourcade under fellesstarten på Sjusjøen da han sikret seg seieren på fellesstarten. Det var Antonin Guigonnat og Endre Strømsheim som havnet som nummer to og tre.

Franskmannen hadde én bom på første skyting før han var feilfri på de to neste. Han måtte ut i en strafferunde, men da hans nærmeste rivaler også misset på standplass kunne Fourcade smile bredest.

- Jeg var i ledelsen og fokuserte på det foran meg, og ikke de bak meg. Det er et godt tegn. Jeg nøt konkurransen og har nytt denne helgen, sa Fourcade til NRK etter løpet.

Overraskelse

Endre Strømsheim ble den store overraskelsen. Han er til daglig på det norske utviklingslaget, og gjorde at Norge hadde litt å smile av da både Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø sviktet.

- Det var vondt, altså. Jeg hadde en liten luke jeg måtte tett, men det holdt ikke helt. På spurten skulle jeg henge og henge, før jeg fyrte løs, sa Strømsheim til NRK etter løpet.

OVERRAKSET: Endre Strømsheim tok seg på pallen på Sjusjøen. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Det var ingen som kunne gjorde noe med det franske skiskyting-fantomet, som fikk seg en oppmuntring etter en forferdelig 2018/2019-sesong.

I 2018/2019-sesongen endte han endte som nummer 12 totalt. Han vant verdenscupen hele syv ganger på rad mellom 2011/2012-sesongen, og 2017/2018-sesongen før Johannes Thingnes Bø sikret seieren sist sesong.

Thingnes Bø måtte ta til takke med en sjetteplass etter å ha skutt fire bom, mens Tajei Bø endte på plassen bak. Johannes Dale fikset femteplass etter å ha skutt tre bom.

- Det kan være slik i starten, jeg synes selv jeg var god på stående i skyting. Jeg fikk ikke sentrert like godt som jeg skal på liggende, og da har jeg ikke helt kontroll, sier Thingnes Bø til NRK.

Stevnet på Sjusjøen teller ikke på verdenscupen, men anses heller som en «generalprøve» før det hele braker løs for 2019/2020-sesongen.

Fourcade i sitt ess

Det var Sivert Bakken som suste kjappest ut fra den første skytingen, etterfulgt av Arnd Peiffer, mens både Fourcade og Thingnes Bø måtte ut i strafferunde etter å ha registrert én bom hver.

Tarjei Bø lå godt an inn til den andre skytingen, men etter å ha skutt to bom måtte han se toppen forsvinne til Sindre Pettersen, som hadde Giuseppe Montello fra Italia bak seg.

Inn til den tredje skytingen var Martin Fourcade tilbake for fullt, og banket ned fem blinker på kort tid. Sindre Pettersen måtte ut i strafferunder, mens Tarjei Bø lå nesten halvminuttet bak den franske stjernen.

På den siste skytingen fikk Fourcade muligheten til å stå lenge alene, og selv med én bom var det få som kunne gjøre noe. Både Sindre Pettersen og Tarjei Bø feilet på standplass, og dermed kunne Fourcade gå alene mot mål.

Franskmannen var uslåelig i sporet, og kunne derfor juble over seier på stevnet som fort blir en generalprøve inn mot verdenscupstart.