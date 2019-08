Martin Ødegaard ble matchvinner for Real Sociedad mot Mallorca

20-åringen med den første «norske» scoringen i La Liga siden 2003.

MALLORCA - REAL SOCIEDAD 0-1

Det ble en perfekt ettermiddag for Martin Ødegaard, som ble matchvinner for Real Sociedad da han scoret kampens eneste mål for baskerne borte mot Mallorca på Estadio Son Moix.

Det var i det 82. minutt da Ødegaard satte i gang turboen og startet kontringen for La Real Til slutt fikk nordmannen igjen ballen, og hamret den i mål for de blå- og hvitstripete.

Nordmannens scoring er den første norske scoringen i La Liga siden John Carew banket ballen i mål mot Celta Vigo 2. mars 2003.

- Det var en god pasning, og det var en enkel scoring for meg, sa Ødegaard til La Liga etter kampen.

- Vi forsvarte oss godt og vi vet hva vi kan gjøre i angrep. Jeg ønsker å hjelpe laget og målet endrer ikke noe. Jeg ønsker bare å hjelpe laget, sa Ødegaard videre.

Dermed har La Real sikret seg sin første seier denne sesongen. Det gjør at de suser oppover tabellen i La Liga, og ligger i skrivende stund på delt fjerdeplass sammen med erkerival Athletic Club. De møtes i neste serierunde.

For Mallorca er situasjonen en annen. De ligger akkurat nå på niendeplass i La Liga, sammen med Levante.

Sjansefattig

Martin Ødegaard startet oppgjøret for La Real på Estadio Son Moix i Mallorca, der nordmannen var satt opp til å spille indreløper. Han var uansett ofte høyere i banen, og kombinerte med Adnan Januzaj, Mikel Oyarzabal og Willian José i La Real-angrepet.

Allerede etter drøye 40 sekunder var hjemmelaget på farten, og et innlegg fra venstre fant pannebrasken til Lago Junior. Hans hodestøtet fant vei inn i klypene på La Real-keeper Miguel Ángel Moyá.

De første 20 minuttene av oppgjøret var preget av to lag som rett og slett ikke klarte å spille seg opp til de virkelig store mulighetene. Ødegaard var lite involvert i spillet offensivt, da hjemmelaget lå godt og kompakt i sin dype 4-4-2-formasjon.

Den dype formasjonen, samt La Reals manglende balltempo, gjorde at det gikk lang tid mellom de virkelige sjansene for laget fra San Sebastián.

I det 31. minutt kombinerte Ødegaard fantastisk med Januzaj, og nordmannen suste inn i Mallorca-boksen. Han forsøkte å legge inn til Oyarzabal, men drammenserens pasning var for veik og keeper Manolo Reina hadde få problemer.

Kampen åpnet seg opp mot slutten av omgangen, men begge lag maktet ikke å gjøre annet enn å spille seg til motstanderens boks før enten en feilpasning eller en avskjæring ødela muligheten.

Uansett burde nok Oyarzabal ha gitt La Real ledelsen da han fikk pannebrasken på et flott innlegg fra Januzaj i det 41. minutt. Den spanske EM-mesteren på U21-nivå stanget ballen godt til side for mål.

På overtid burde La Real på ny ha tatt ledelsen da Oyarzabal, igjen, var på farten og ble spilt igjennom i bakrom. Avslutningen alene med keeper Reina var god, men den spanske burvokteren fikk akkurat slått ballen i stolpen.

Dermed gikk en rufsete førsteomgang mot slutten, og lagene fikk til pause på stillingen 0-0 etter de første 45 minuttene på Mallorca.

Ødegaard-scoring

Slik som i den første omgangen var det mangelen på balltempo som gjorde at det tok en god stund mellom de virkelig store målsjansene på Estadio Son Moix på Mallorca.

Det var uansett La Real som første an, og det virket ofte skummelt når Ødegaard fikk ballen ute på høyresiden for bortelaget. Han klarte uansett ikke å spille opp til de virkelig store sjansene for baskerne.

I det 63. minutt bestemte trener Imanol Alguacil seg for å gjøre et dobbeltbytte da Januzaj og Willian José ble tatt av banen til fordel for Portu og svenske Alexander Isak.

Mallorca hadde lite å by på offensivt, og i det 68. minutt oppsummerte høyreback Juan Sastre problemene da han fyrte til fra lang distanse. Ballen var ikke i nærheten av å teste Moyá.

La Real nærmet seg målet mer og mer, og i det 71. minutt fikk Oyarzabal ballen inne foran mål. På ny feilet det i leveransen inn foran mål, og Mallorca fikk rensket unna før Isak fikk avsluttet.

Etter hvert som kampen gikk mot slutten øynet hjemmelaget en scoring. I det 77. minutt banket Lumor Agbenyenu ballen inn mot mål, og tok Moyá ordentlig på senga. Venstrebackens forsøk smalt i stolpen og spratt ut.

La Real vant et frispark i det 80. minutt, og Ødegaard fikk muligheten til å banke til. Ballen traff nettet, men dessverre for La Real banket han ballen på feil side av nettveggen.

Men i det 83. minutt skulle det virkelig smelle fra nordmannen. Han spilte først fri Isak som suste mot mål. Svensken spilte tilbake til Ødegaard, som hamret La Real i føringen.

Scoringen ble kampens eneste, og Ødegaard og La Real kunne dermed juble over sesongens første trepoenger.