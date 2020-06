Martin Ødegaard får en hovedrolle i storkamp

Nordmannen blir en viktig brikke for Real Sociedad, hvis Real Madrid skal beseires søndag kveld i La Liga.

Fotballen i Spania ruller for fullt igjen etter et avbrudd på grunn av koronaviruset. Kveldens kamp på Reale Arena i San Sebastían blir imidlertid en tøff test for nordmannen og co.

Hjemmelaget Real Sociedad ligger på 6. plass for øyeblikket, mens Real Madrid jager seriegull med en kamp mindre spilt enn Barcelona, samtidig som at hovedstadsklubben er tre poeng bak serielederen.

Følg kampen direkte her: