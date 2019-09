Martin Ødegaard fikk Real Madrid-hilsen etter storspill: - Merker at de følger med

20-åringens prestasjoner i La Liga går ikke upåaktet hen. Nå forteller landslagsspilleren om et klubbvalg og ny hverdag som så langt har vært helt perfekt.

STORO (Nettavisen): Ødegaard har nemlig tatt den spanske toppdivisjonen med storm og vartet opp med gode prestasjoner i sine tre kamper så langt.

På fredag ble han, for andre kamp på rad, kåret til den beste spilleren av Real Sociedads egne nettsider. Også i avisene hylles nordmannen for gode prestasjoner.

- Merker at de følger med

Når Ødegaard tar seg tid til en prat med Nettavisen hjemme i Oslo før landskampene mot Malta og Sverige, røper han at også Real Madrid har kommet med positive tilbakemeldinger.

Etter scoringen mot Mallorca i runde to fikk han nemlig flere hyggelige meldinger av både folk i klubben og Real Madrids sjefsspeider.

- De gratulerte meg med scoringen og sånn. Jeg merker at de følger med, sier han til Nettavisen.

I tillegg til scoringen har 20-åringen fra Drammen høstet ros for andre deler av spillet.

Ødegaard har raskt funnet seg til rette som playmaker og den som dirigerer det offensive spillet til Real Sociedad.

Selv om han ofte slår vanskelige pasninger gjennom ledd eller forsøker på fikse kombinasjoner, har feilprosenten vært oppsiktsvekkende lav.

Oppsiktsvekkende har også hans fysiske bidrag vært.

Ifølge La Ligas offisielle sider var det ingen i den spanske toppdivisjonen som har løpt mer enn 20-åringens 24,5 kilometer på de to første rundene.

Selv oppsummerer Ødegaard sin egen sesongstart slik overfor Nettavisen:

- Det har vært ok. Litt kjipt sist kamp (tap mot Athletic Club), men det har vært en bra start. Det er som jeg ofte sier litt svart-hvitt i tilbakemeldingene, ofte for positivt når det er bra og for negativt når det er dårlig, det er sånn det er. Men jeg synes det har vært en fin start, jeg har fått et mål og laget har tatt fire poeng på tre tøffe bortekamper, så det er absolutt godkjent, sier han.

- Er du trygg på at dette var et helt riktig klubbvalg for deg nå?

- Det vet man jo aldri, men jeg er i hvert fall veldig trygg på at det var dette som føltes riktig. Da kan man ikke gjøre så mye annet, man må følge magefølelsen og det som kjennes riktig, og det var 100 prosent Real Sociedad. Da måtte jeg gå for det, sier han.

Etter tre kamper i La Liga har han i hvert fall bevist én ting for seg selv og omverden:

Han tar nivået.

- Jeg har jo følt en liten stund at jeg kan spille på et høyere nivå, men som jeg har sagt før, det viktigste er å spille kamper. Ting har kommet naturlig nå, og det har kanskje gjort meg bedre rustet enn tidligere, sier han.

Roser treneren - spiser lunsj med Alonso

Samarbeidet med trener Imanol Alguacil har også fungert prikkfritt.

Ekstra viktig er det siden Ødegaard forlot Vitesse der han følte seg svært trygg under trener Leonid Slutskij, som alltid holdt hendene sine over nordmannen.

- Alguacil er utrolig flink, en virkelig bra trener og fin fyr. Han skjønner både det personlige og sportslige, og han er flink til å kombinere det og ta vare på folk. Rett og slett en veldig bra trener jeg kan lære mye av, sier han.

Det er uansett flere å lene seg på enn Alguacil. Nylig ble tidligere Liverpool-helt Xabi Alonso ansatt som trener for klubbens B-lag.

Ødegaard, som holdt med Liverpool som barn, røper at han allerede har blitt kjent med den spanske superstjernen.

- Jeg har pratet litt med ham, vi spiser lunsj samme sted og hilser på hverandre nesten hver dag, sier Ødegaard.

- Har du spurt om noen råd?

- Han har sitt med B-laget og jeg med mitt lag, så jeg har ikke spurt han om noen tips sånn sett, forteller Ødegaard.

En som har latt seg imponere av Ødegaard er landslagskaptein Stefan Johansen. Han er skråsikker på at 20-åringen vil fortsette å utvikle seg og bli en spiller av topp internasjonalt kaliber. Se videointervjuet her:

Positiv Lagerbäck

Mens han har en offensiv rolle i Spania, har Ødegaard under Lars Lagerbäck spilt mest på kanten i svenskens veletablerte 4-4-2-formasjon.

På spørsmål fra Nettavisen om dette er en optimal rolle for å få frem stortalentets egenskaper, svarer Lagerbäck slik:

- Jeg tror ikke det har så stor betydning hvilken sifferkombinasjon man bruker, men hvilken rolle man gir ham. Om man ser på landskampene han har spilt i år, synes jeg han har fått en ganske bra rolle sett fra lagets synsvinkel, sier svensken.

Likevel åpner han for å gjøre justeringer etter hvert som Ødegaard utvikler seg.

- Jo bedre han blir, jo mer må man forsøke å bruke den spillerens kvaliteter så mye som mulig. Jeg tror vi kan forsøke å bygge videre på spillet vårt, uansett hvilken rolle han har, der vi enda bedre kan utnytte egenskapene hans, sier landslagssjefen til Nettavisen.

Ødegaard: - Frustrerende

Norges og Ødegaard møter Malta torsdag. Så venter Sverige på Friends Arena søndag.

Lars Lagerbäcks mannskap bør ha minst fire poeng på de to kampene om håpet om direkte EM-plass skal leve videre.

Spesielt siden Norge rotet bort to 2-0-ledelser hjemme mot henholdsvis Sverige og Romania tidligere i kvaliken.

- Det har vært frustrerende, særlig når man tenker på hvor godt vi hadde ligget an om vi hadde fått de poengene. Vi må bare plukke ut det positive og tenke på at vi var såpass mye bedre enn de to lagene i så lange perioder. Om vi klarer å holde det nivået i 90 minutter er det fullt mulig å slå begge disse to borte, sier Ødegaard.

Norges kamp mot Malta har avspark 20.45 torsdag.