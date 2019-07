Martin Ødegaard fikk sin debut for Real Sociedad

Nordmannen vartet opp med målgivende pasning i sin første kamp for Real Sociedad.

LAGUN ONAK - REAL SOCIEDAD 0-3

Martin Ødegaard var i startoppstillingen Real Sociedad startet sin oppkjøring inn mot sesongen 2019/2020 mot Lagun Onak, som til daglig spiller på fjerde nivå i det spanske ligasystemet.

Ødegaard, som for anledningen spilte med drakt nummer 21 for laget fra San Sebastián, rakk å presentere seg med flere stikkpasninger fra sin offensive midtbaneposisjon.

Den tidligere Strømsgodset-spilleren brukte ikke mer enn 14 minutter før han produserte sin første målgivende for Real Sociedad da han spilte ballen igjennom til Aihen Muñoz, som sendte La Real i føringen.

I det 20. minutt var La Real frempå igjen etter at hjemmelaget ga vekk ballen høyt i banen. Til slutt endte ballen hos den tidligere Manchester United-spilleren, som doblet ledelsen.

Det var de grønnkledde som hadde kontroll på ballen i store deler av den første omgangen, og Ødegaard var mye involvert i oppspillsfasen når La Real beveget spillet sentralt.

I det 32. minutt så var det Isak som skulle vise seg frem da han ble spilt fri i bakrommet. Svensken toget mot mål, og banket ballen forbi hjemmelagets keeper til 3-0.

20-åringen fra Drammen startet sammen med blant andre svenske Alexander Isak, mens også profilerte navn som Diego Llorente, Asier Illarramendi og Adnan Januzaj var å finne i startoppstillingen til trener Imanol Alguacil.

Svenske Isak, som skrev under fra Borussia Dortmund tidligere i sommer, testet skuddfoten i det 13. minutt, men hjemmelagets keeper fikk klasket unna forsøket fra den tidligere AIK-spilleren.

Som kjent så er det klart at Martin Ødegaard lånes ut fra Real Madrid til Real Sociedad denne sesongen. Det er ventet at nordmannen blir værende på Anoeta de neste to sesongene.

Real Sociedad har tidligere hatt nordmenn som Vadim Demidov og Bjørn Tore Kvarme i sin tropp, og endte på 9. plass i La Liga foregående sesong.