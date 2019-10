Martin Ødegaard har latt seg imponere av LaLiga: - Mange har inntrykk av spansk fotball som bare teknikk og «kosefotball»

Den norske playmakeren tror mange har fått feil inntrykk av spansk fotball.

OSLO (Nettavisen): Martin Ødegaard har tatt spansk fotball med storm, og er en stor del av årsaken til at Real Sociedad, i skrivende stund, ser ut til å være i god rute mot å forbedre sin niendeplass fra fjorårssesongen i LaLiga.

Drammenseren ble matchvinner mot Mallorca, og vartet også opp med den første scoringen på nye Anoeta, da han var med å senke topplaget Atlético Madrid.

Det har gjort at mange har koblet ham med en tidlig retur tilbake til Real Madrid, som er klubben er utleid fra. Selv landslagstrener Lars Lagerbäck mener at Ødegaard fint kunne fått en plass i troppen til den spanske storklubben.

- Møter alle typer lag

Nordmannen har så langt levert to scoringer og to målgivende i den spanske toppdivisjonen, mens det kun er profilene Toni Kroos (Real Madrid), Frenkie de Jong (Barcelona) og Éver Banega (Sevilla) som har spilt flere suksessfulle pasninger fremover i banen enn Ødegaard. Ifølge avisen AS har nordmannen 273 suksessfulle pasninger fremover til en lagkamerat.

Selv er Ødegaard tydelig på at han er litt overrasket over at tilpasningen til spansk fotball har gått såpass raskt:

- Jeg var trygg på at jeg skulle ta nivået, men at det skulle gå så raskt hadde jeg kanskje ikke trodd. Jeg skled inn i gruppa og ble tatt godt i mot, så dette har gått raskere enn forventet, sier Ødegaard til Nettavisen.

Selv om Ødegaard kanskje har prestert over forventningene, så har han hatt det tøft mot lag som Athletic Club, Sevilla og Getafe. Klubber som alle er kjent for en røff, intens og fysisk spillestil.

- Jeg tror mange har inntrykk av spansk fotball som bare teknikk og «kosefotball». Sånn er det ikke. Det er mange fysiske lag, men man skal huske at vi også har møtt Atlético Madrid som spiller på lik måte. Det gikk fint i den kampen, smiler Ødegaard.

Mot Diego Simeones klubb, slik nevnt, noterte Ødegaard seg for en scoring, og var også sterkt delaktig til 2-0-scoringen signert Nacho Monreal.

- Det er mange forskjellige kamper, det er ikke bare «trille ball»-fotballen som mange har inntrykk av. Det er lag som ligger lavt, lag som presser høyt, du møter alle typer lag og det er kult, sier nordmannen.

Famøs fisk

Og Ødegaard selv har, som nevnt, vist at han takler det tøffe miljøet i den spanske fotballen. Allerede i september ble han nemlig kåret til månedens spiller i LaLiga, foran blant annet Real Madrid-stjernen Karim Benzema.

- Det er stort. Det er en fin anerkjennelse og et tegn på at jeg ha levert i starten. Jeg fokuserer ikke så mye på sånne priser, men det er uansett en fin anerkjennelse, sier Ødegaard.

Ødegaard mottok prisen fra Real Sociedad-legenden Xabi Prieto i forkant av oppgjøret mot Getafe. Legendariske Prieto har selv uttalt til Nettavisen at han tror Ødegaard har det som skal til for å bli en superstjerne.

Real Sociedads supportere valgte også å kåre Ødegaard til klubbens beste spiller for august-måned. På et kjøpesenter i San Sebastián fikk 20-åringen seg en liten overraskelse da han ble tildelt en stor fisk. Bildene som florerte på sosiale medier skapte mye reaksjoner:

Selv forteller Ødegaard at han ble litt overrasket over premien han mottok.

- Jeg fikk litt sjokk da de bar den ut der, men det var kult! Jeg har spist mye av den, og den var veldig god, sier en lattermild Ødegaard, som forteller at fisken overhode ikke har gått til spille.

- Jeg tok med fisken på anlegget og fikk lagkokken til å skjære den opp og legge den i frysen, så hver gang jeg vil ha fisk til middag så tar jeg det med meg og steker. Det er en kjempepris å få!