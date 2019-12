Martin Ødegaard med mål og målgivende i Real Sociedad

Ser ut til å ta med seg alle de tre poengene fra nyopprykket lokalrival.

Saken oppdateres

OSASUNA - REAL SOCIEDAD 1-3 (kampen pågår fortsatt)

Det ligger an til en ny god dag for Real Sociedad og Martin Ødegaard som leder 3-1 borte mot Osasuna. Dermed kan Real Sociedad bli kun det andre laget som tar med seg tre poengene fra bortekamp på El Sadar. Athletic Club har også vunnet i Pamplona denne sesongen.

Det er mye takket være Martin Ødegaard, som leverte både mål og målgivende for laget fra San Sebastián i lokaloppgjøret i Pamplona.

Først spilte han en fantastisk pasning igjennom til kaptein Mikel Oyarzabal, som sendte bortelaget i føringen, før Portu doblet ledelsen like etter etter å ha kriget til seg ballen.

Baggio, Beckham, Ødegaard ..

Like før halvtimen spilt så vartet Ødegaard opp med et frispark som tok pusten fra flere av ekspertene på sosiale medier.

- Det er Beckham-klasse over det frisparket der. Rundlurer keeper og hamrer den i krysset. Ikke lenge til årets mannlige utøver skal jåres på Idrettsgallaen, og den er det bare å få gitt til Martin Ødegaard, skriver Jesper Mathisen på Twitter.

Eurosport-ekspert Bernt Hulsker mener at det er en annen legende man kan sammenligne Ødegaards frispark med:

- Haha, du er ung. (Roberto) Baggio dette, skriver Hulsker i en tweet til Mathisen.

Tidligere i omgangen hadde Mathisen også lovpriset den norske midtbanejuvelen:

- Forarbeidet til Ødegaard på målet til Oyarzabal er rett og slett verdensklasse. Det er ikke mange spillere i verden som får det der til å se så enkelt ut, skrev Mathisen etter den første scoringen til La Real.

Movistar-journalisten Iñaki Aguirregabiria har også tatt til sosiale medier for å hylle Ødegaard:

- Ødegaard er en skandale av en fotballspiller. Han finner pasningslinjer som ingen andre kan se, skriver Aguirregabiria.

Også Viasports ekspert Petter Veland var fra seg av begeistring på Twitter:

- FANTASTISK FRISPARK av Martin Ødegaard! Sergio Herrera forventer at ballen kommer i motsatt hjørne (over muren), men Ødegaard plasserer ballen hardt og presist opp i hjørnet. Mål og målgivende før halvtimen er spilt, skriver Veland.

Vålerengas sjefsspeider og Viasport-ekspert Lars Tjærnås var også tydelig på Twitter:

- Et forsøk på å sette det Ødegaard gjør i perspektiv: Norge har hatt mange gode spillere, men ingen SÅ dominante i en topp 5 liga. Rune Bratset og et par i BL, Henning Berg mfl har solide i sesonger i PL, men det Martin nå gjør er banebrytende- i en annen og mer krevende rolle

Ødegaard-show

Det var hjemmelaget som kom best i gang på El Sadar, og etter få minutter spilt burde midtstopper Aridane Hernández ha stanget inn et frispark fra Roberto Torres. Dessverre for hjemmelaget så stanget spanjolen ballen utenfor.

La Real jobbet seg mer og mer inn i oppgjøret, og etter å ha spilt vegg med Mikel Merino, så kunne Martin Ødegaard storme mot boksen til hjemmelaget i Pamplona.

Hans stikker igjennom til Mikel Oyarzabal var av det utsøkte slaget, og alene med keeper klarte La Reals kaptein å få vippet ballen forbi, og inn i det tomme nettet til 1-0.

I det 18. minutt skulle La Real virkelig bite fra seg nok en gang da Portu stjal ballen fra en forsvarer og fosset mot mål. Den spanske angriperen gjorde ingen feil da han bredsidet inn 2-0 for Imanol Alguacils menn.

- Dette er en sjokkåpning, mer eller mindre, skrek Strive-kommentator Magnar Kvalvik da Real Sociedad feiret sitt andre mål på kort tid.

Stjernespiss Chimy Ávila har gjort det til en vane å score vanvittige mål, og i det 26. minutt banket argentineren til på hel volley. Keeper Alex Remiro fikk såvidt dunket ballen unna.

Det skulle ikke ta lang tid før han måtte i aksjon igjen, for Osasuna fikk pumpet ballen inn i boksen igjen, og på akrobatisk vis forsøkte Ruben García seg på et brassespark. Igjen var Remiro patent.

Så skulle omgangens virkelige høydepunkt finne sted da La Real vant et frispark fra like utenfor boksen. Martin Ødegaard skrittet opp, og fikk vippet frispark over muren.

Keeper Sergio Herrera ble fanget på feil fot, og ballen suste i krysset bak en slagen Osasuna-keeper. En helt ellevill scoring av 21-åringen fra Drammen.

Tempoet senket seg litt mer etter Ødegaards drømmescoring, og laget fra San Sebastián virket å ha god kontroll inn mot pause. Det kunne uansett ha blitt enda mer for laget som spiller hjemme på Anoeta.

Ødegaard vippet nemlig ballen på utsøkt vis igjennom til Willian José, men La Reals brasilianske spiss maktet ikke å overliste keeper Herrera.

Like før pause øynet Osasuna et håp da Aridane ruvet høyest på et firspark. Forsvareren ruvet høyest på en corner, og stanget inn reduseringen like før det blåst av for halvspilt.

Real Sociedad ledet 3-1 til pause på El Sadar etter de første 45 minuttene.