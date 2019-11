Martin Ødegaard med mål og målgivende mot Eibar

20-åringen fra Drammen var kampens store profil.

REAL SOCIEDAD - EIBAR 4-1

Martin Ødegaard leverte en solid kamp for Real Sociedad, som kunne juble over tre poeng etter at den baskiske rivalen Eibar ble slått 4-1 hjemme på Anoeta lørdag ettermiddag.

Nordmannen var tilbake til sitt beste da han vartet opp med flere gode involveringer, og styrte det aller meste av det offensive spillet for laget i blått og hvitt i San Sebastián.

Han vartet opp med en fantastisk målgivende til Robin Le Normand i den første omgangen, før han hamret ballen i nettmaskene drøye ti minutter før full tid, bak en utstrakt Marko Dmitrovic.

- Gjør det gjerne igjen i mars mot Dmitrovic, sa Strive-kommentator Magnar Kvalvik mens Ødegaard feiret sitt mål.

Det kan fort være at Dmitrovic også vokter buret i mars når Norge og Serbia braker sammen i Nations League på Ullevaal.

Også Marcas livekommentator mente at Ødegaards scoring bare fullførte en vanvittig imponerende kamp:

- For en scoring Ødegaard nettopp har scoret, som kroner en fantastisk. For en spiller nordmannen er, skriver Marca.

Seieren for Real Sociedad betyr at de fortsatt henger med i toppen av La Liga. Etter 14 kamper spilt, så ligger Imanol Alguacils mannskap på en imponerende 14. plass. Det er fem poeng opp til serieleder Real Madrid.

Eibar har hatt for vant å imponere i La Liga siden sitt opprykk, men denne sesongen ser mer og mer vrient for José Luis Mendilibars menn. De ligger som nummer 15 etter 14 kamper spilt.

Fra nordmann til Le Normand

Nordmannen startet kampen meget bra, og veldig mye av angrepsspillet for San Sebastián-laget gikk igjennom den tidligere Strømsgodset-spilleren.

I det 25. minutt kulminerte nordmannen en god start ved å slå et frispark som landet på pannebrasken til den franske midtstopperen Robin Le Normand. Han headet La Real i føringen.

Ødegaards pasning var av «det musikalske slaget» ifølge Marcas livereporter, og da 20-åringen fra Drammen fortsatte sin pasningsbriljans like etter til Willian José. Da måtte Marca frem med superlativene:

- Der skulle Willian José ha scoret! Det er en skandaløst god pasning av Ødegaard over forsvaret som sender Willian José alene igjennom med Dmitrovic, skriver Marca.

De oppsummerte viktigheten til Ødegaard i den andre omgangen:

- Alt som skjer for La Real skjer enten gjennom Ødegaard eller Mikel Merino, skrev den spanske storavisen i sin liverapportering av oppgjøret.

Brasilianeren maktet ikke å finne nettmaskene. Selv fikk også Ødegaard en mulighet like før pause, men nordmannens avslutning med høyrebeinet fant ikke veien mot serbiske Dmitrovics bur.

ØdeGOL

Den andre omgangen var ikke mer enn tre minutter gammel da ballen falt perfekt ned til kaptein Mikel Oyarzabal på kanten av Eibar-boksen. Real Sociedads supstjerne hamret til, og Anoeta kunne juble for 2-1.

Imanol Alguacils mannskap hadde god kontroll på banespillet i den andre omgangen, selv om José Luis Mendilibars Eibar aldri skal undervurderes grunnet deres fysiske ferdigheter.

Willian José skulle uansett gjøre opp for sin miss tidligere i oppgjøret da Diego Llorente fikk vippet ballen tilbake inn i boksen.

Ødegaard spilte igjennom Portu, og fikk ballen tilbake av sin spanske angrepskollega. Ødegaard vendte opp og hamret ballen i nettmaskene forbi Dmitrovic i full strekk. Dermed ledet La Real 4-1.

Flere scoringer skulle det ikke bli Baskerland denne ettermiddagen. Martin Ødegaards fantastisk opptreden ga Real Sociedad de tre poengene, og sikret 4-1-seieren i baskerderbyet mot Eibar.